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市府長期撥款不足 黃敏儀籲紐約亞裔組織發聲

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(左上)鼓勵各區的非營利組織致電選區的市議員，要求分配更多的資源。(視頻截圖)
黃敏儀(左上)鼓勵各區的非營利組織致電選區的市議員，要求分配更多的資源。(視頻截圖)

亞裔社區的非營利組織長期未收到市府的公平資源分配，市議員黃敏儀日前鼓勵各區的非營利組織，致電選區的市議員，闡述他們面臨的困境，要求分配更多的資源。

美國亞太婦女論壇紐約分部的社區聯絡員梁亮等發起線上會議，邀請黃敏儀與其辦公室的幕僚長柯立人，講解市議會新一財年的自主撥款(discretionary funds)；梁亮在會上表示，亞裔非營利組織的長期沒有得到市府資源的公平分配，以2022年為例，市府數億元的撥款中，亞裔組織只分到400多萬元。

對此，黃敏儀鼓勵各區的的非營利組織致電選區的市議員，要求分配更多的資源；她介紹市府新一財年的自主撥款計畫，指出這項經費將為非營利組織與市府機構提供資金，滿足當地社區需要，填補紐約市機構在社區服務上的空缺。

黃敏儀表示，這筆資金將分配給非營利且以社區為基礎的社會服務提供團體，除了常見的501(c)(3)組織，還包括其他類型的501(c)組織；她說，每個選區對於相關經費的申請的要求不同，以自己選區為例，她的辦公室將更關注相關機構是否提供多語言協助，以及提供服務的人數等。

負責市議會第20選區自主撥款項目的柯立人表示，選區內想要申請這項資金補助的非營利組織須在22日前，先完成市府提供的相關表格shorturl.at/kqH69，再完成黃敏儀辦公室要求完成的補充表格shorturl.at/erIP5，有任何問題的民眾可寄送郵件至[email protected]諮詢詳情。

亞裔 紐約市

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