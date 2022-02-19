曼哈頓上海華婦失蹤數周 車棄法拉盛

沈紅珍與家人失聯數周，法拉盛棄車再無蹤跡。(親屬提供)

一名家住曼哈頓華埠 的55歲上海華婦被報在皇后區法拉盛 失蹤，其子女在上海通過中國駐紐約總領事館求助；而因該華婦與房東 室友同住，家人稱失蹤後多次報警但警方尚未立案，109分局經過調取監控錄像發現從1月24日開始失蹤者的車就停在法拉盛轄區，至今尚未挪動。

據失蹤者親屬表示，該女子名為沈紅珍(Hongzhen Shen，音譯)，原定於1月31日從外州開車回紐約，但卻一直和家人失聯。

失蹤者的原住地為華埠地蘭西街(Delancy St.)47號，與房東室友同住；親屬表示，13日打電話報警但警方上門後稱可能是因為在外打工不想和家裡聯繫。

14日和15日兩日在和五分局聯繫時都顯示「查無此案」，但警員在這之中卻有上門查看，親屬稱，但將室友房東誤認為是失蹤者。

據消息人士稱，華埠五分局和109分局目前都沒有關於此失蹤案的立案紀錄。

隨後親屬通過中領館尋求幫助，美國上海同鄉會會長沈珺表示，截止19日依舊沒有失蹤者任何消息，但經一名華裔警員幫忙調去監控時發現，沈紅珍駕駛的灰色豐田轎車從1月24日至今都停在法拉盛，並未有人挪動過，和其親屬說明的1月31日回紐約並不相符，但尚不知曉開車的是否為沈紅珍本人。

呼籲民眾有知曉此人線索者可與沈珺聯繫，電話為(646)812-6816。