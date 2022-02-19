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皇后區第九社區委員會致信市議會 反對社區監獄項目

記者牟蘭／紐約報導
社區監獄計畫提出後，遭到社區的強烈反對；圖為皇后區民眾反對秋園監獄計畫。(本報檔案圖)
社區監獄計畫提出後，遭到社區的強烈反對；圖為皇后區民眾反對秋園監獄計畫。(本報檔案圖)

選區包括雷克島(Rikers Island)監獄皇后區第九社區委員會，日前致信市議會，呼籲當局重新整修雷克島監獄，代替正在實施的社區監獄項目；這封信函已交至信任市議員阿里奧拉(Joann Ariola)，她日後將在市議會轉達社區的聲音。

皇后區第九社區委員會的主席威爾遜(Kenichi Wilson)表示，市議會今年迎來26位新任市議員，他希望這些民代能聽見社區的訴求，呼籲當局重整雷克島監獄；這份整修計畫來自曼哈頓一家名為Bialosky New York建築公司，計畫在雷克島監獄打造一個更人性化且具有成本效益的新監獄。

這個整修計畫最早在曼哈頓華埠一場相關記者會上提出，旨在反對前市府力推的社區監獄計畫，本月6日當地的居民再次抗議集會，再次提出修整的雷克島監獄計畫，要求市府停止社區監獄項目。

與此同時，威爾遜致信選區的民選官員，告知民代社區的訴求，「目前的社區監獄項目沒有為囚犯提供戶外的休閒場所，現在當局也並未提出如何安全轉移囚犯與其他工作人員的方法」；他說，如果當局希望幫助這些囚犯，應認真考慮重修雷克島監獄計畫，而非在全市最密集的四區建立新監獄。

這封信函已轉交至市議會公共安全委員會委員阿里奧拉的手中，她將代表第九社區委員會在市議會轉達民眾的訴求。

市議員霍頓(Robert Holden)也贊成這個提議，他說，雷克島有更多的空間且不會影響附近社區，能夠打造成一個現代化的新型監獄，他批評社區監獄計畫為社區帶來安全隱患，且要花費高昂的經費，「新的整修計畫比社區計畫更有可行的意義」。

前市長白思豪(Bill de Blasio)在任期內力推社區監獄項目，計畫在在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區各花費83億元建四座小型監獄，逐步代替關閉的雷克島監獄。

這項計畫提出後，遭到社區的強烈反對，但前市府一意孤行，以皇后區為例，位於秋園126街交132街間的聯合大道(Union Turnpike)停車場監獄，已開始動工，可關押886名囚犯，預計在2023年落成。

監獄 皇后區 曼哈頓

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