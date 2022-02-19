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孟昭文致函亞當斯 籲停建法拉盛遊民所

記者張心／紐約報導
市遊民服務局將在法拉盛大學點大道建造過渡性住房，國會議員孟昭文呼籲停止。（記者張心╱攝影）
市遊民服務局將在法拉盛大學點大道建造過渡性住房，國會議員孟昭文呼籲停止。（記者張心╱攝影）

國會眾議員孟昭文18日致函紐約市長亞當斯(Eric Adams)和新任市社會服務局(Department of Social Services)局長傑肯斯(Gary Jenkins)，建議停止法拉盛遊民所建造項目，呼籲當局繼續保持和社區溝通，修補前市長造成的政府同華社間的棘手關係。

孟昭文表示，對於當前備受關注的法拉盛市中心大學點大道39-03過渡性住房項目，亞當斯政府應該繼續同當地社區領袖和組織接觸，允許任何關心的企業、居民和個人對該項目發表意見，「我強烈建議你們停止建設此項目，直到所有利益相關方都能對潛在影響進行權衡。」孟昭文說，只有政府願意聆聽華社心聲及停止修建遊民所，才能修復被白思豪政府破壞的華社和當局關係。

「解決住房危機對紐約市發展至關重要，我非常贊同必須修建更多的可負擔住房，然而，追求這種崇高的理想，必須以包容和整體化的方式進行。」孟昭文表示，市府應該在商議和決策的過程中允許各方相關人員參與，但是上屆政府缺乏透明度的操作流程，以及因而造成的媒體報導和社區轟動，都使華社和市府的關係備受考驗，「好在現在修復還為時不晚。」

「法拉盛是充滿活力的社區，也是很多人的家園，新冠疫情和仇亞犯罪已經使這裡飽受摧殘，經濟和民生尚在掙扎恢復。」孟昭文建議當局真誠地同法拉盛商家和居民就遊民所項目進行溝通，「在我們還在繼續克服雙重危機的時候，我懇請你們考慮與華社領袖會面，聆聽他們的心聲並探討擬建項目。」

去年底，法拉盛市中心大學點大道39-03經媒體爆光將建造遊民所，引起各方關注；之後在社區多重努力下，市遊民服務局12日表示，將在40年內作過渡性住房使用。

法拉盛 遊民 孟昭文

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