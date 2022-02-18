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父母正爭扶養權 亞裔祖孫相繼中毒亡 警定調謀殺

記者胡聲橋／紐約報導
被害男童和外祖母生前居住樓房的前門。 (記者胡聲橋/攝影)
被害男童和外祖母生前居住樓房的前門。 (記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布鲁克林)一名四歲的男童和外祖母去年相隔數月，先後因為腹痛，送醫院後不治身亡，經法醫鑑定兩人都死於急性鉈中毒；警方17日認定，這兩人都是被謀殺，已經展開調查，但還没有逮捕任何人。

去年2月17日，家住布碌崙班森贺Mapleton區一棟多住宅公寓樓的63歲的亞裔Tofoon Man突然肚子疼，被送進西奈山醫院後，病情很快惡化，同一天就宣告不治身亡。

三個月之後，2021年5月24日，她的外孫，四歲的Wilhelm Ducatl在同一間公寓房也突然肚子劇烈疼痛，因為病情嚴重被送進瑪摩利醫院，這名男童於兩天後去世。

男童的醫療檢查人員告訴警方，孩子可能是中毒身亡。警方為此展開調查，因為外祖母和這名男童症狀一致，警方也調查了外祖母的死因。法醫最後的結論是兩人都死於急性鉈中毒。

據悉男童突然生病那段時間，男童的父母正為争奪孩子的扶養權鬧得不可開交。

目前警方已經認定這是兩起謀殺案，正在詢問男童的父母和其他家人。據說，孩子的母親也是嫌疑人，但男童的親戚認為母親没有殺人動機。

鉈這種化學物質有劇毒，凶手常用它殺人，因为鉈没有味道，也没有氣味，很難被發現。

布碌崙 亞裔

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