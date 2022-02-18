市議員帕拉迪諾訪台灣會館 誓言嚴打仇恨犯罪

帕拉迪諾(前排右四)17日受邀在台灣會館舉辦社區見面會。(記者牟蘭／攝影)

第19選區的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)17日拜訪台灣會館，誓言嚴懲仇恨犯罪並承諾幫助小商家經濟復甦，她批評州府的保釋金改革法案等政策，承諾為選民發聲；雖然台灣會館當日尚未解除室內口罩 令，但帕拉迪諾整場未戴口罩。

帕拉迪諾17日受邀在台灣會館舉辦「社區見面會」，台灣會館理事長蘇春槐、前理事長方秀蓉、 駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕以及紐約華僑文教服務中心主任陳永豐等代表參與當天活動。

蘇春槐表示，台灣會館成立於1986年，為當地鄉親提供文化、教育與人文服務，會館的許多會員都居住在市議會第19選區，期盼日後能與帕拉迪諾密切合作，支持台灣會館，豐富長者的生活。

帕拉迪諾表示，她在皇后區長大，年少時與母親前往法拉盛甚至會感到害怕，但隨著亞裔 居民遷移，她看到當地的不斷發展，肯定亞裔對社區的貢獻；她說，台灣會館長久以來深入社區，她在會上承諾努力推進老人中心全面開放。

對於小商業，帕拉迪諾說，因受疫情的影響，皇后區的許多小商家都沒有熬過疫情，她希望銀行給企業提供紓困貸款，並承諾在市議會為此發聲；她還說，因州府頒發的禁逼遷令，無法保證房東的權益，雖然這項法令上月已失效，但屋主仍不能立即驅趕房客，她將幫助房東維權。

對於紐約的仇恨亞裔風氣四起，帕拉迪諾表示，雖然現任市長亞當斯 (Eric Adams)參加多場反仇恨亞裔的集會，但她指出，解決這個問題的根源是改變目前的法律；由於保釋金改革法案，治安變差，呼籲亞當斯能回到州議會，改變目前的狀況。

帕拉迪諾還批評州府的疫苗與口罩令，並表示民眾應對此享有自由的權益；雖然台灣會館當日尚未解除室內口罩令，但她整場沒有戴口罩，會後以行程較緊為由，拒絕回應相關問題。