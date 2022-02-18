我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

市議員帕拉迪諾訪台灣會館 誓言嚴打仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
帕拉迪諾(前排右四)17日受邀在台灣會館舉辦社區見面會。(記者牟蘭／攝影)
帕拉迪諾(前排右四)17日受邀在台灣會館舉辦社區見面會。(記者牟蘭／攝影)

第19選區的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)17日拜訪台灣會館，誓言嚴懲仇恨犯罪並承諾幫助小商家經濟復甦，她批評州府的保釋金改革法案等政策，承諾為選民發聲；雖然台灣會館當日尚未解除室內口罩令，但帕拉迪諾整場未戴口罩。

帕拉迪諾17日受邀在台灣會館舉辦「社區見面會」，台灣會館理事長蘇春槐、前理事長方秀蓉、 駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕以及紐約華僑文教服務中心主任陳永豐等代表參與當天活動。

蘇春槐表示，台灣會館成立於1986年，為當地鄉親提供文化、教育與人文服務，會館的許多會員都居住在市議會第19選區，期盼日後能與帕拉迪諾密切合作，支持台灣會館，豐富長者的生活。

帕拉迪諾表示，她在皇后區長大，年少時與母親前往法拉盛甚至會感到害怕，但隨著亞裔居民遷移，她看到當地的不斷發展，肯定亞裔對社區的貢獻；她說，台灣會館長久以來深入社區，她在會上承諾努力推進老人中心全面開放。

對於小商業，帕拉迪諾說，因受疫情的影響，皇后區的許多小商家都沒有熬過疫情，她希望銀行給企業提供紓困貸款，並承諾在市議會為此發聲；她還說，因州府頒發的禁逼遷令，無法保證房東的權益，雖然這項法令上月已失效，但屋主仍不能立即驅趕房客，她將幫助房東維權。

對於紐約的仇恨亞裔風氣四起，帕拉迪諾表示，雖然現任市長亞當斯(Eric Adams)參加多場反仇恨亞裔的集會，但她指出，解決這個問題的根源是改變目前的法律；由於保釋金改革法案，治安變差，呼籲亞當斯能回到州議會，改變目前的狀況。

帕拉迪諾還批評州府的疫苗與口罩令，並表示民眾應對此享有自由的權益；雖然台灣會館當日尚未解除室內口罩令，但她整場沒有戴口罩，會後以行程較緊為由，拒絕回應相關問題。

口罩 亞裔 亞當斯

上一則

東方棕泉大型休閒會所 2/18隆重新張 美容美髮足療推拿芳香療法

下一則

紐約客談／遊民仇亞 恐怖主義的美國化

延伸閱讀

僅28%上班族願意回辦公室 紐約市長要求停止居家辦公令

僅28%上班族願意回辦公室 紐約市長要求停止居家辦公令
否認與州議會領袖不和 亞當斯怪媒體

否認與州議會領袖不和 亞當斯怪媒體
冬奧／陷禁藥風波…俄花滑小天后若得牌 不頒獎

冬奧／陷禁藥風波…俄花滑小天后若得牌 不頒獎
亞當斯新財年預算985億元 警局經費不變

亞當斯新財年預算985億元 警局經費不變
亞當斯辦春節早餐會 重申打擊犯罪、整頓治安

亞當斯辦春節早餐會 重申打擊犯罪、整頓治安

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金