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曾涉參與國會暴動 華男被控偽造疫苗卡售軍人

記者胡聲橋／紐約報導
劉佳與同夥伪造并出售疫苗卡，圖為他被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)
劉佳與同夥伪造并出售疫苗卡，圖為他被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

26歲華裔男子劉佳(Jia Liu，音譯)因涉嫌與同夥盜竊和偽造新冠疫苗卡，分發和出售給海軍陸戰隊人員，17日二人被捕控罪，若罪成面臨最高十年監禁；劉佳涉嫌參與去年1月6日國會大廈暴動，去年10月被捕控罪。

根據法庭文件，劉佳夥同紐約亨普斯特德(Hempstead)一間診所的護士、27歲的羅德奎茲(Steven Rodriguez)，盜竊並偽造新冠疫苗卡，分發和出售給美國海軍陸戰隊預備役人員和其他人員。

家住皇后區的劉佳和家住長島的羅德奎茲，被控的罪名包括串謀欺詐美國衛生與公眾服務部以及串謀偽造。劉佳是海軍陸戰隊預備役人員，還被控串謀欺騙美國國防部罪。

法庭文件顯示，從2021年3月到2022年2月，劉佳和羅德奎茲共盜竊和偽造了300多份疫苗卡，讓那些還沒有接種疫苗的人能有假的疫苗接種紀錄，並且毀掉了多劑疫苗。

此外，他們還把70多份假疫苗接種信息輸入紐約州的數據庫，讓一些沒有接種疫苗的人也能拿到「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)。

劉佳從羅德奎茲手裡購買空白的疫苗卡，偽造並分發給買方牟利，有時還讓買方直接與羅德奎茲在診所見面，購買假疫苗卡；羅德奎茲在沒有給來訪施打疫苗的情況下，就填寫疫苗卡。

國防部要求所有現役和預備役軍事人員在2021年8月到2022年1月之間接種疫苗。劉佳為海軍陸戰隊預備役人員提供假疫苗卡，幫助他們逃避接種疫苗的要求。

劉佳和羅德奎茲通過加密信息應用程序和社交媒體傳遞信息。他們用「禮品卡」、「聖誕卡」、「Pokemon卡」來稱呼疫苗卡。二人通過移動支付應用程序，收取報酬數千元。

劉佳另外還因涉嫌參與國會大廈暴動，被控非法踏入限制區域、限制區內進行破壞性行為、在國會大廈無序行為、及在國會大廈內遊行示威四項輕罪。

疫苗 國防部 遊行

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