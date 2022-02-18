颶風艾妲致11人死 非法地下室出租數據半年過去仍未公布

前市府曾承諾統計非法出租的地下室居民數量，但仍未有任何證據顯示市府開展相關調查；圖為暴雨過後，民眾將地下室的家具放在街上晾曬。(記者牟蘭／攝影)

颶風艾妲 (Ida)去年9月襲紐約，造成11人在非法出租的地下室內喪生；市府曾承諾統計全市非法出租地下室的具體數字，以確保悲劇不再發生，但時隔近半年仍未公布相關數據。

艾妲爆發數周後，前市長白思豪 (Bill de Blasio)曾在記者會承諾「清點全市地下室居民」數量，為下次風暴災害準備；但如今，市府仍沒有提供證據顯示正在進行相關普查工作。

市府發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，市府正在跨機構合作，評估已完成的工作，確保為紐約市民提供安全、合法的平價屋，但並未回應是否統計全市的地下室居民，以及提供幫助地下室出租屋更安全的措施；白思豪的發言人則拒絕回應上述問題。

全市五個幫助地下室房東與房客權益的非營利組織也證實該問題，其中Pratt社區發展中心的代理主任阿弗里迪(Lena Afridi)表示，他並未聽聞市府曾開展相關的調查，「這是一個很重大的問題，我們應有所耳聞，前市府也應該爆出相關數據，我們沒可能會錯過這些信息」。

不過，阿弗里迪表示，若市府要統計地下室的居民數量，恐讓更多民眾因違反住房條例而流離失所，一些無證客甚至恐被遞解出境，「如果真的要開展這項計畫，市府必須要與社區合作，不然這項計畫不會有任何實際幫助，反而會將弱勢群體置於危險之中」。

根據紀錄，違規出租地下室已成為全市最複雜的問題之一，許多剛到美國的無證客常以此作為「落腳點」；不少房東用隔板非法改建地下室，後以數百元的價格出租給他人，若被市樓宇局(DOB)發現，恐面臨巨額罰款。

非營利組織皇后區 社區發展組織Chhaya執行主任西查蘭(Annetta Seecharran)表示，目前的地下室出租市場缺乏管理且非常混亂；雖然颶風艾妲爆出地下室出租屋存在的危險，但並未阻止民眾在此居住。

前市府曾預估10萬紐約客居住在地下室內，但Pratt社區發展中心日前的統計顯示，全市至少有37萬6000個地下室作為非法公寓出租；這些非法公寓主要在亞裔、非洲裔與西語裔社區，其中皇后區的新鮮草原、艾姆赫斯特與傑克森高地等華裔聚集地，均有大量相關房屋出租。