公益組織UA3贈防疫用品 民代站台允助撥款

由公益組織UA3主辦、多名民選官員辦公室聯辦的大型防疫用品贈送活動，16日在布碌崙展開。(記者顏潔恩／攝影)

由公益組織UA3主辦、多名民選官員辦公室聯辦的大型防疫用品贈送活動，16日在布碌崙(布魯克林)展開，現場也提供新冠檢測、疫苗 接種服務；UA3主席孔振成(Donald Hong)表示，在政府及時救援之前，社區就靠一己之力協助各族裔度過防疫難關，隨著華人 新年來到結尾，希望通過愛心捐贈來畫上完美句點。

在UA3的組織下，布魯克林多個華人非營利組織也獻出一臂之力，安排義工到場協助，分發大量的消毒洗手液、口罩和食物；市府的流動疫苗車也被安排駐紮在Fort Hamilton華社，趁著華人佳節頻發外出，給需要的民眾接種輝瑞疫苗、新冠檢測，接下來幾天也將在日落公園持續服務。

孔振成表示，兩年前新冠疫情 爆發，在政府尚未行動之時，是通過社區凝聚的力量，集資購買防疫用品分發到全市各族裔社區；後來私營企業也加入慈善行列，為他們提供資金幫助更多人，而現在草根組織的力量終於引起重視，民選官員正在為其撥款中，為此由衷感謝。

「農曆新年已來到尾聲，就以這場大型捐贈活動畫下圓滿的句點，祝願大家的未來一切安好」，孔振成說，疫情期間的捐贈活動，強化了各族裔社區之間的聯繫，「無論什麼族裔，通過互助我們一起更強大。」

協辦活動的布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)也到場支持，雷諾索說，向對造福社區的民間組織表達感謝，認可他們的付出，作為領袖將會竭力提供所需的資源；UA3不僅關注華社的發展，也幫助其他族裔社區度過難關，很難能可貴，相信通過各界的努力，社會將會恢復到比疫情前更繁榮的狀態。

擔任市議會財務委員會主席的紀思庭說，近期將會聯合市長亞當斯(Eric Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)，釋出一項關於社區非營利組織的經費撥款報告，助於了解其面臨的狀況；表示民代理解社區組織對經費的需求、給大眾帶來的價值，將盡可能提供協助。