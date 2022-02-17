六旬華裔男子騎電單車被撞 搶救一個月離世

六旬華裔電單車騎手被路邊車門碰撞，一月後離世。(取自谷歌地圖)

曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)上月發生一起車禍 ，一名六旬華裔老人騎電單車遭路邊車門撞擊倒地，緊急送醫搶救近一個月後，於日前傷重離世；警方尚未就本案提起任何指控。

警方表示，案件發生在1月16日上午11時左右，66歲的地獄廚房(Hell's Kitchen)居民郭坤(Kwok Kwan，音譯)騎著電單車在靠近西37街的第11大道上行駛。

就在此時，一輛停在路邊的豐田 普銳斯(Toyota Prius)網約車 後座車門突然打開，警方稱，郭坤因躲閃不及，和車門迎面相撞，隨後被阻力彈出，撞到人行道一側，頭部受傷。

市警緊急救援小組在案發後將他送往西奈山晨邊醫院(Mount Sinai Morningside Hospital)搶救，當時警方表示，他情況穩定；但郭坤最終於本月11日因傷死亡。

知情人士透露，當時該網約車在路邊停下卸客，一名乘客側後門下車，因此導致事故發生；而根據紐約法律，在交通流動的車道上開門屬於非法行為。

警方表示，車禍發生後，涉案的42歲男性司機留在現場接受調查，但尚未透露是否有乘客留在現場，且還沒有對此案提出任何指控。