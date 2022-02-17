我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

六旬華裔男子騎電單車被撞 搶救一個月離世

記者張晨／紐約報導
六旬華裔電單車騎手被路邊車門碰撞，一月後離世。(取自谷歌地圖)
六旬華裔電單車騎手被路邊車門碰撞，一月後離世。(取自谷歌地圖)

曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)上月發生一起車禍，一名六旬華裔老人騎電單車遭路邊車門撞擊倒地，緊急送醫搶救近一個月後，於日前傷重離世；警方尚未就本案提起任何指控。

警方表示，案件發生在1月16日上午11時左右，66歲的地獄廚房(Hell's Kitchen)居民郭坤(Kwok Kwan，音譯)騎著電單車在靠近西37街的第11大道上行駛。

就在此時，一輛停在路邊的豐田普銳斯(Toyota Prius)網約車後座車門突然打開，警方稱，郭坤因躲閃不及，和車門迎面相撞，隨後被阻力彈出，撞到人行道一側，頭部受傷。

市警緊急救援小組在案發後將他送往西奈山晨邊醫院(Mount Sinai Morningside Hospital)搶救，當時警方表示，他情況穩定；但郭坤最終於本月11日因傷死亡。

知情人士透露，當時該網約車在路邊停下卸客，一名乘客側後門下車，因此導致事故發生；而根據紐約法律，在交通流動的車道上開門屬於非法行為。

警方表示，車禍發生後，涉案的42歲男性司機留在現場接受調查，但尚未透露是否有乘客留在現場，且還沒有對此案提出任何指控。

車禍 網約車 豐田

上一則

放檢測者鴿子 紐約2醫療業者收40萬元罰單

下一則

皇后區行人被車撞倒 又遭另輛車碾壓命危 影片網路瘋傳

延伸閱讀

李尤娜遭人尾隨殺害 「整個社區的傷疤」 華埠人人自危

李尤娜遭人尾隨殺害 「整個社區的傷疤」 華埠人人自危

多事之秋 滴滴出行遭河南省政府約談

多事之秋 滴滴出行遭河南省政府約談

中官媒「年輕人靈活就業」 網轟美化「失業」用詞

中官媒「年輕人靈活就業」 網轟美化「失業」用詞

電單車盜竊猖獗 送貨員組隊自保

電單車盜竊猖獗 送貨員組隊自保
電單車電池引火災 紐約市去年翻倍成長 高達78起

電單車電池引火災 紐約市去年翻倍成長 高達78起

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲