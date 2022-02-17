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爭話語權 李文籲華人加入社委會

記者顏嘉瑩／紐約報導
李文16日在紐約中華公所舉行記者會，呼籲華人積極參與社委會。(記者顏嘉瑩/攝影)
李文16日在紐約中華公所舉行記者會，呼籲華人積極參與社委會。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓社區委員會目前正在開放讓民眾申請參加，曼哈頓區長李文(Mark Levine)16日在紐約中華公所召開記者會，呼籲華人積極參與，才能在重要議題擁有舉足輕重的話語權；社委會申請將於3月1日(周二)截止，有興趣的民眾可透過上網或書面方式提交申請。

李文表示，疫情期間讓華埠面臨許多挑戰，包括經濟下滑、商家關門，還有仇恨亞裔犯罪，不僅影響了華裔社區，也影響整個紐約市的亞裔群體；他說，在紐約市復甦的路上，華埠需要參與，而社委會就等同時社區的小政府，參與各種不同公共議題討論和決策。

李文表示，日前社區追悼在家中遭遊民刺死的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)集會上，強調華埠的聲音必須要被聽到，「參加社委會，就可以確保聲音被聽到，並針對特定議題提出舉足輕重的意見。」

李文解釋，加入社委會門檻不高，只要年滿16歲以上就可，且沒有身分限制，公民、綠卡甚至無證客都可以申請；另外針對社委會範圍，可以是自己居住的社區、工作或上學的社區，若是關心當地社區議題，也可以提交申請，在接受審查後加入。

中華公所主席于金山鼓勵華人積極參加社委會，他說華埠現在有多個遊民所正在計畫中，而這些遊民所在向政府提出申請後一定要經過社委會，社委會委員就可以適時表達真實能反應社區的意見。

曼哈頓社委會申請將於3月1日下午5時截止，有興趣民眾可以上網申請或透過書面提交申請，無法同時申請加入多個社委會；申請網址為https://bit.ly/3gY9nxX，更多資訊則可上manhattanbp.nyc.gov查詢。

華埠 遊民 曼哈頓

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