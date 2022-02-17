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紐約客談／華埠長巴站 也需要行李搜查

紐約客談

市長亞當斯在其「結束槍枝暴力藍圖」中提出在曼哈頓中城紐新航港局(Port Authority of NY/NJ)隨機檢查跨州長途巴士乘客的行李，以防止槍枝非法流入；但當局也應關注對私人運輸公司的監管，例如曼哈頓華埠的長巴。

長巴服務確實為非法槍枝流動的主要渠道之一，紐新航港局日前也有查獲非法夾帶；但從以往經驗來看，相較於大型交通樞虐，小型私人長巴站更是不法分子眼中的香餑餑。

執法人員在了解到，運送者並非全部為職業罪犯，他們依靠「鬆散的親屬關係網」如朋友、表親、幫派成員，如獲得槍枝購買渠道。

他們每年夏天會定期去南方看望表兄弟，每次去都會帶回來幾支槍，然後在紐約以極少的利潤售出，比如每支50元。

70%販運到紐約的槍枝都是通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的I-95州際公路，從南部運到紐約販售。

而華埠長巴因價格低廉、購票使用現金，無需進行身分證登記，長期以來被人利用為販運毒品、走私非法槍支的運輸工具；調查人員過去幾年曾破獲多起大型槍支走私案件，其中均涉及華埠長巴販運。

雖然航港局警方尚未決定從何時開始執行，但上到航港局，再到灰狗(Greyhound)等大型私營客運公司，最後至華人長巴，槍枝運送是否會在將來轉戰華埠誰也不得而知。

但每每非法槍枝的熱題登上新聞頭條，市警或聯邦執法機構就會對一些長巴站進行隨機檢查，但仍不能完全制止非法槍枝流入。

紐約客談，每周二至周六見報。

華埠 曼哈頓 槍支

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