蠟燭摔碎、標語撕碎 李尤娜華埠悼念壇遭毀壞

民眾為李尤娜寫的悼念信也被貼在樹幹上。(記者張晨/攝影)

遭非洲裔遊民 納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)，其位於案發地的悼念壇16日遭人毀壞，不但蠟燭被人摔碎，譴責仇恨亞裔 犯罪的標語也遭撕碎。

案發地大樓企李士提街111號業主陳布萊恩(Brian Chin)說，他早上看到外面狼藉一篇，守夜的蠟燭粉碎在街邊，標語被撕成隨便散落在樹旁。

「我清理了碎玻璃，並盡我所能把標語拼回去，有些人在也在竭盡所能地褻瀆她，我們整個社區都受夠了，我們非常憤怒，我們厭倦了被攻擊。」他補充道，華埠 厭倦了看到這種仇恨，亞裔社區不會再容忍了。

案發當晚凌晨，李尤娜乘坐網約車到達住所外，用鑰匙打開公寓大門入內，在身後大門完全關閉前，納許藉機尾隨；隨後強行進入李尤娜位於六層的住所，其屍體被發現時上身赤裸，身上的刀口有40多處；檢方稱納許「有性犯罪動機」。

16日下午，華埠商業改善區(BID)執行總監陳作舟在大樓外，幫助張貼紀念花壇周圍的標語，並重新擺放鮮花；BID的街道清潔工也在一旁幫助清理街道，盡量讓讓周圍看上去乾淨整潔。

「你不能這樣褻瀆一個悼念之地，而且是凌駕在這樣一個可怕的謀殺案之上，這是我們現在最不願意看到的。」陳作舟說，該案對亞裔意義重大，對所有紐約人也應該有重大意義。

陳布萊恩表示，他之前在大樓外安裝了監控攝像頭，但案發後警方拿走了設備調查，所以是誰實施的破壞並沒有被記錄下來。

他說自己沒有向五分局報案，「有什麼意義呢？」他問，「這是華埠社區現狀的一個標誌，我們不再報告這些事情了。」