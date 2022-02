皇后區行人被車撞倒 又遭另輛車碾壓命危 影片網路瘋傳

專門發布紐約市 犯罪及交通事故的平台NYC Scoop近日發布的一則視頻在網路上瘋傳,視頻顯示,在皇后區格蘭岱爾(Glendale),一名行人被汽車 撞倒後躺在地上一動不動,後又被另一輛休旅 車(SUV)輾壓頭部及身體數次,該名行人後被送至醫院救治,目前情況危急。

Queens: Cypress Avenue & Cooper Avenue, pedestrian struck by two vehicles two days ago on February 12th, 2022 in te confinesofthe @NYPDnews/@NYPD104Pct. The aided was transported to the hospital in critical condition. pic.twitter.com/BiHCIR9smf