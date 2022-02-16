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韓裔組織悼念李尤娜 亞裔女：嫌犯抓又放 恐懼難消除

記者張晨／紐約報導
韓裔組織曼哈頓華埠垂淚悼死者，呼籲亞裔社區團結一致。(記者張晨/攝影)
韓裔組織曼哈頓華埠垂淚悼死者，呼籲亞裔社區團結一致。(記者張晨/攝影)

大紐約韓裔美國人協會(Korean American Association of Greater New York)15日在曼哈頓華埠羅斯福公園舉行集會，就李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遭人尾隨殺害一案表達憤怒；因兇嫌納許(Assamad Nash)前科累累，本月6日才遭捕又釋放，示威者要求加強司法監管，否則定會有下一個受害者。

影音來源：記者張晨

協會會長尹查爾斯(Charles Yoon)表示，高慧民和李尤娜案或許並非仇恨犯罪，但這也並不能消除我們作為亞裔，尤其是亞裔女性被當作攻擊目標的恐懼，這是真正的恐懼。

「我們想要生活在一個安全的社區，必擔心當走出公寓、進入地鐵，會受到攻擊」，他說。

案發地大樓企李士提街111號業主陳布萊恩(Brian Chin)說，「我的理解是，他們這次想要做一次徹底的工作，我完全支持他們封鎖這裡，直到這個女孩得到她應得的公正。」

陳布萊恩表示，作為房東有責任保護房客，他已經做了能做的，「臨街的門是實心、雙層鋼，把警察擋在外面五分鐘，卻沒能擋住像納許這樣的「怪物」，不管我投資多少，最終還是要靠我們選出的官員。」

市議員黃敏儀表示，亞裔社區接連不斷的遭受這種令人痛徹心扉的打擊，心理健康、遊民以及司法改革是如今的重中之重。

華埠社區人士陳家齡表示，每當地方檢察官拒絕起訴或降低指控時，攻擊者就被賦予了權力，我們的刑事司法系統正在逐漸走向崩潰邊緣；「從什麼時候開始，未造成受害者受重傷的推搡或身體攻擊變成了騷擾罪而不是攻擊罪？底線被不斷壓低，如今重傷幾乎等於一條生命的逝去。」

亞裔 華埠 韓裔

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