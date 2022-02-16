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女童失蹤2年 竟是被父母綁架 藏身祖父家樓梯內密室

記者胡聲橋／紐約報導
警方找到的失蹤兩年多的女童舒提絲。（索格提斯鎮警方提供）
警方找到的失蹤兩年多的女童舒提絲。（索格提斯鎮警方提供）

紐約上州一名失蹤兩年多的六歲女童舒提絲(Paislee Shultis)，14日被警方在她位於索格提斯鎮(Saugerties)的祖父家樓梯內的「密室」中尋獲，健康狀況良好；警方說，舒提絲的親生父母在2019年失去了對她的監護權後，就綁架了自己的孩子，把她藏在祖父家。

警方在周一晚上接到報告後，前往舒提絲祖父母家檢查，一名眼光銳利的警探突然發現這處房屋內的樓梯有點異樣，他藉助手電看到，樓梯板的裂縫間露出了一小條毯子。偵探撬開幾塊樓板後，看到了一雙小腳，又拆開幾塊樓板，警方找到了孩子和她母親。

母女二人藏在樓梯內的密室中，此間密室還通向地下室；警方形容這間密室「又小又冷又潮」。

警方隨後拘捕了舒提絲的親生父母，還有舒提絲的祖父；他們被以干涉監護和危害兒童等罪名移送法辦。

舒提絲一家原本住在離索格提斯鎮150哩的Cayuga Heights，2019年，她的父母失去了兩個女兒的監護權，當時舒提絲四歲，姐姐則已上學。

警方稱，在當局將要接走孩子那天，舒提絲的父母帶著她逃走，而姐姐則被當局接走，與監護人住在一起。

舒提絲的親生父母帶著她失蹤後，警方一直在尋找他們的下落；在兩年內，雖然警方有過一些線索，但一直沒有收穫；也有幾次，有線索將警方引到了舒提絲的祖父母家，但大家都說沒有看見過他們。

14日有人向警方舉報，舒提絲就藏在索格提斯鎮她祖父母的家中；於是警方申請了搜查令，對房屋進行檢查。

警探救出舒提絲後，把她帶到了警察局，醫護人員對她進行了檢查，發現她健康狀況良好，顯然得到了很好的照顧。

舒提絲現在唯一的問題就是她沒上過學，也沒有在家受過教育；警方隨後將她交給了合法監護人，她的姐姐也在那裡。警方說，舒提絲依然認得出姐姐。

警方在把舒提絲帶到監護人住處的路上，路過一家麥當勞店，看到舒提絲很想吃，警察就帶她吃了麥當勞；舒提絲說，她已經有一段時間沒有吃麥當勞了。

當地居民Annette Wrolsen是舒提絲一家的鄰居，她說這家人正常得不能再正常了，唯一讓她不解的是，他們在自家後院安置了遊樂設備，但12年來從沒看到一個孩子在這裡玩耍。

祖父家樓梯內的密室是女童舒提絲的藏身之處。（索格提斯鎮警方提供）
祖父家樓梯內的密室是女童舒提絲的藏身之處。（索格提斯鎮警方提供）

麥當勞 警察 紐約上州

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