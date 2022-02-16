名字被ABC電視台誤植 李榮恩：不尊重亞裔

ABC電台將李榮恩的名字誤植為遭推下鐵軌遇害華女高慧民。（李榮恩提供）

在ABC電視台播放的14日華埠各界悼念被遊民尾隨殺害的韓裔 女子李尤娜(Christina Yuna Lee)採訪片段中，目前競選第65選區州眾議員的韓裔社區人士李榮恩(Grace Lee)的名字，被誤植為遭推下鐵軌遇害的華女高慧民 (Michelle Go)；李榮恩批該電視台不尊重亞裔 ，很多亞裔在其推特下留言稱，在亞裔身上發生的被忽視案例層出不窮。

在ABC電台「World News Tonight」新聞節目中，李榮恩在華埠14日舉行的追悼李尤娜集會中接受採訪，指出紐約市沒有提供更多的幫助、也沒有採取更有效的手段來扼制仇恨犯罪，如今這座城市的亞裔、尤其是亞裔女性，大都生活在恐懼中，害怕下一個受害者就是自己。

然而在播出的採訪片段中，李榮恩的介紹畫面竟然被植入一個月前在時報廣場被遊民推下鐵軌身亡的高慧民的名字。

李榮恩將畫面截圖傳至推特，指出「我的名字是李榮恩，我是一名社區活動人士，高慧民上個月被殘忍殺害，我今天在李尤娜的追悼儀式，你們電視台的錯誤帶來傷害，這也證明很多媒體對亞裔女性的漠視真實存在。」

她表示，她理解ABC電台並非故意誤植自己名字，她明白錯誤有時會發生，但是這種不在意亞裔女性名字的行為是錯誤的，讓她們感到被無視，感到無力發聲，「我們被視作永遠服從於別人、可以被輕易替換，正是這種情緒讓一些人認為我們容易被掌控，因此犯下滔天罪行。」

李榮恩說，「雖然我們被告知有些暴力行為並非仇恨犯罪，但它們卻不斷發生在亞裔女性身上，暗示性的歧視讓亞裔女性成為容易受到攻擊的人，暗示性歧視也讓這一全國性電台將一名已經去世的亞裔女性名字標在另一名健在的亞裔女性身上，我們都是獨特的個體，高慧民、李尤娜的生命都極為重要，她們值得被紀念。」

「World News Tonight」東海岸電視節目放送中，李榮恩的名字有誤，之後他們將社群媒體上播放片段的名字修正；至截稿時間，ABC電台未對此進行回應。