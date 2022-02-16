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紐約客談／亞裔女之死 政客無作為只出一張嘴

紐約客談

在短短一個月內，紐約亞裔社區有兩名無辜的女性高慧民(Michelle Aylssa Go)和李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)遇害身亡；她們在各自的領域都為亞裔、少數族裔和弱勢團體發聲，卻在無情的嫌犯手下永遠失去了再次發聲的機會，雙手染上她們鮮血的，除了作案的嫌犯，還有那些只會喊話，卻沒有作為的政客。

高慧民和李尤娜的死震撼大眾，分別犯下兩起案子的遊民均為隨機犯案，兩個遊民也都分別有多項前科，在兩次的社區追悼集會中，主辦方拿著空白的像框，害怕下一次再發生類似案件，受害者可能就是你和我，疾呼要求市府、各級政府行動，加強社區的治安。

在高慧民被推落地鐵後幾天，所有的民選官員能呼籲、能講話的都說了，除了在部分地鐵站內，看到三三兩兩的警察站在月台，一邊聊天一邊巡邏，身為華社的一員，對於政府是否開始行動保護社區安全，實在很無感。

一個月過去，李尤娜成為又一個被害者，這一次社區忍無可忍，社區人士以央求的態度，「拜託」政府做點事情；人身安全是一個安定社會必須要提供給居民的，但如今紐約市民卻要用「求」的，希望能換取平安，如此跟民間信仰、求神拜佛有何區別，至少我們還不用繳稅來養這些神佛。

憾事不斷重演，而造成問題的事實就擺在那裡，如同讓罪犯有如進出旋轉門的保釋改革法、遊民問題，以及心理健康資源，只有改變了這些問題，才能談社區安全，民眾安居樂業才能帶來經濟復甦，否則不安全的紐約市，就算疫情數字再低，也不會有觀光客想要光顧。

紐約客談，每周二至周六見報。

高慧民 遊民 地鐵站

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