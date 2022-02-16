紐約州主計長頒獎4傑出亞裔 讚揚華人文化

狄納波利慶祝新春，為金凱文(上排左二起)、Prisca Bae、Anthony Shih和Eugene Noh頒獎。（視頻截圖）

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)15日晚舉行線上新春慶祝儀式，為四名在政府、非營利組織、醫療和工會領域的傑出亞裔 頒發獎狀，除祝願大家在虎年生活蒸蒸日上外，還讚揚亞裔的傳統家庭觀念，培養出眾多優秀人才。

今年是狄納波利第十年舉辦新春慶祝活動，因疫情選擇線上進行，狄納波利去年12月發布皇后區經濟報告，顯示大法拉盛地區近十年經濟蓬勃發展，疫情前，當地企業數量增加了81.8%，提供了逾8萬個工作崗位，是全市發展的社區典範；近20年來，法拉盛移民 不斷增加，近十年來，布碌崙(布魯克林)多個社區華裔人口快速增加，都帶動了紐約市 經濟發展。

四名獲獎者為市小商業服務局(SBS)局長金凱文(Kevin Kim)，「美國亞裔基金會」(The Asian American Foundation)副主席Prisca Bae，聯合醫院基金會(United Hospital Fund)主席Anthony Shih，零售、批發和百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)政治總監Eugene Noh。

金凱文父母是韓國移民，他小時候父母以做小生意為生，他看著他們的辛勤付出，給子女提供更好的生活和學習條件，這樣的家庭環境，也鼓勵金凱文在職業道路上選擇在小商業服務領域為民眾服務。

Eugene Noh的妻子黃茱莉(Julie Won)當選紐約市首位韓裔市議員，在具有多年政治助選經驗的丈夫幫助下競選成功，Eugene鼓勵更多亞裔進入公共服務領域，不斷壯大紐約市亞裔民選官員隊伍，增強亞裔話語權。

狄納波利特別指出，很多亞裔第一代移民的子女秉承著優良家庭觀念，尊敬長輩，為給家人提供更好生活而奮鬥，希望這種傳統能夠一直傳承。