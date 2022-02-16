元宵樂融融 班森賀近百長者團聚搓湯圓
由布碌崙(布魯克林)華人健康協會攜手州眾議員寇頓(William Colton)舉行的「第六屆元宵樂融融」，15日在班森賀登場，近百名華裔長者到現場共襄盛舉；除歌舞表演、幸運抽獎外，搓湯圓遊戲更是活動的亮點，參賽者在限定時間內搓出最多、最圓滑的湯圓，將成品帶回家，並贏取其他好禮，長者臉上盡現悅色。
華康會會長陳麗娜表示，新冠疫情影響居民生活已有兩年，期間該會秉持著為大眾服務的精神，連同義工們的努力為社區民眾排憂解難，感謝各方的協助；元宵節作為農曆新春的最後一天，希望大家此生都團團圓圓、幸福美滿。
來自喜悅之家老人活動中心的長者帶來自編的文藝表演，他們過去數個月不停練習，精采演出引來如雷掌聲；搓湯圓遊戲更是競爭激烈，長者們自告奮勇參賽，在一分鐘內搓出又多又圓的湯圓，並將成果帶回家與家人分享。
該活動獲得帝國藍十字藍盾健保公司、CenterLight健康系統、康華綜合診所、誠信會計報稅、詩情畫意藝術坊、恆康診所等機構的支持。
第47選區民主黨市議員Ari Kagan親臨現場，表示最近迎來溫暖天氣、疫情好轉等消息，懷著積極的心態面對生活，相信所有困難都會迎刃而解。
李凱健也藉機向大眾謝票，「我有今天的成績都是大家的支持」，他說，社區目前最憂心的就是治安問題，將會跟大眾站在同一陣線上打擊犯罪；也繼續雇用了前市議員辦公室的華人社區聯絡員馮麗華(Angel Fung)，呼籲華人選民遇到任何問題，可到其辦公室求助。
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