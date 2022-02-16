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美國福建公所社區送福氣 派發700份湯圓

記者顏嘉瑩／紐約報導
美國福建公所等社團15日在華埠東百老匯舉行元宵節慶祝活動。(主辦方提供)
美國福建公所等社團15日在華埠東百老匯舉行元宵節慶祝活動。(主辦方提供)

美國福建公所等多個華人社團，15日在曼哈頓華埠百老匯舉行慶祝元宵節活動，現場送出700多份湯圓以及上百份春聯，讓在美僑胞感受傳統佳節氣氛。

今年的慶祝元宵系列活動邁入第19屆，主辦方以「福星高照，福佑中華」為本次活動主題；福建公所主席鄭德良表示，「福」文化是中華文化中最淵遠流長的文化，不僅是人們在日常起居生活所希望的美好狀態，也也蘊含鮮明的遏惡揚善價值，和「以捨為德」的道德境界，光是一個「福」字，就寄託了人們對幸福生活的嚮往和對美好未來的祝願。

鄭德良說，藉由元宵節這個美好的日子，舉行以「福」文化為主題的慶元宵活動，就是想要通過「點亮紅燈籠」、「寫福」、「送福」和「送湯圓」等吉祥又美好的方式，把福氣送給社區，希望與會者也能一起傳播中華傳統文化，共同講中國「福」文化的故事，推動美中兩國的文化交流。

主辦方共派發近700份湯圓、百多份「福」字春聯，為社區帶來傳統元宵節的佳節氣氛。

活動由福建公所、致公黨福建省委、東南網美國站、紐約國際佛教文化協會共同主辦，美國連江公會、美國連江同鄉會等13個社團承辦；市議員馬泰(Christopher Marte)、州參議員參選人林煜等人到場參加。

元宵節 華埠 百老匯

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