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「虎年吉祥」元宵雲端晚會 精采曲藝解鄉愁

記者牟蘭／紐約報導
相聲表演者王政(左)與李金斗(右)，在2022年海外新春元宵雲端晚會帶來演出。(全美華人僑團聯合會提供)
相聲表演者王政(左)與李金斗(右)，在2022年海外新春元宵雲端晚會帶來演出。(全美華人僑團聯合會提供)

全美華人僑團聯合會與美國天津總商會，15日晚聯合舉辦「虎年吉祥、元宵喜樂」2022年海外新春元宵雲端晚會活動，邀請相聲名家李金斗、常寶豐以及梅花大鼓藝術家籍薇，以及京劇藝術家李莉等帶來表演；主辦方期盼通過此次晚會，讓海外華裔一解鄉愁，走出疫情的陰霾，新春後帶來新希望。

影音來源：全美華人僑團聯合會提供

聯合會主席牛紅表示，因受疫情影響，今年繼續以線上形式帶來雲端晚會，為美國的華人帶來春節的祝福；她說，此次元宵晚會，美中兩地共有70多人參與製作，耗時兩個月，準備了兩個多小時的節目，選在元宵節通過YouTube直播，期盼通過這些傳統中國藝術，讓無法前往中國過年同胞一解鄉愁。

晚會以曲藝表演為主，邀請了相聲名家李金斗、常寶豐與李伯祥，梅花大鼓藝術家籍薇、八次登上春晚表演的吳春燕，以及西河大鼓表演藝術家楊雅琴，與國家一級演員、京劇表演者李莉等；牛紅說，李伯祥年已八旬，仍錄製節目表達祝福。

此次晚會，還邀請了旅居海外的華裔藝術家，其中包括京劇名家房玉麟、翟顯中與王野、魔術表演者楊新英與李鵬，還有中華知青聯合會舞蹈團帶來舞蹈以及聚聲堂童聲合唱團的表演等，為民眾帶來一台豐富的雲端晚會。

雲端 華人 京劇

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