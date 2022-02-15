紐約首間 台灣會館開辦「台灣華語文學習中心」26日開課

紐約台灣會館開辦紐約首個「台灣華語文學習中心」。(台灣會館提供)

紐約台灣會館日前宣布，將開辦紐約首個「台灣華語文學習中心」，該中心旨在推廣繁體中文，讓更多非華裔 人士了解中國文化，認識台灣之美，即日起開始招生，歡迎民眾致電諮詢。

中華民國 僑務委員會多年來致力推廣海外中文教學，隨著學習中文的人數日益增加，為積極推動中美教育合作，當局於2020年提出「台美教育倡議」，推動設立台灣華語文學習中心；台灣會館於去年獲批，成為紐約首個「台灣華語文學習中心」，為18歲以上的成人提供中文課程。

台灣會館的理事長蘇春槐表示，台灣會館榮幸通過僑委會的審核，首辦中文課程，「感謝各位前輩在前期作業的指教及意見交流，希望我們能成功推廣華語給非華裔人士，讓更多人走入台灣會館。」

紐約華僑文教服務中心陳永豐表示，台灣華語文學習中心是台美教育合作的計畫之一；這項計畫針對社區民眾，提供有台灣特色的中文教學，「語言教學不只是學習語言也包括文化，我們感謝台灣會館願意開辦華語文學習中心，期望未來有更多與社區合作的機會」

駐紐約台北經濟文化辦事處教育組主任楊敏玲表示，在美推動中文教學是僑委會及教育部 重視的項目，紐約經文處教育組也會輔助台灣會館，增加與社區大學的連結，開辦課程。

台灣會館計畫一年內開辦兩個學期的中文課程，每學期12周，每周上課三小時；首批初級班招收十名學生，訂於2月26日開課，更多資訊請致電(718) 445-7007，或發電郵至[email protected]，也可登錄網頁https://nytaiwancenter.org/mandarin查詢詳情。