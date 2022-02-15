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被當「展品」 首位移民美國「中國女士」的故事 2月23日開演

記者金春香／紐約報導
飾演梅阿芳的演員Shannon Tyo(左)與飾演Atung的Daniel K.Isaac(右)。 (取自公共劇場網站)
飾演梅阿芳的演員Shannon Tyo(左)與飾演Atung的Daniel K.Isaac(右)。 (取自公共劇場網站)

講述第一位移民美國的中國女性故事的劇作「中國女士」(The Chinese Lady)，訂於2月在紐約公共劇場(The Public Theater)上演，通過還原這名16歲就被帶到美國，被當作「展品」各個城市展出的中國女性的歷史事件，展現19世紀初期美國對神秘東方的窺探，也為之後來美華人的遭遇奠定基調。

「中國女士」劇本由劇作家Lloyd Suh創作，2018年首演，之後在多地舉行演出，將於2月23日開始在紐約公共劇場上演，至3月27日。

梅阿芳(Afong Moy)來自一個廣州家庭，1834年被美國商人卡恩兄弟(Carne Brothers)帶到紐約，成為一個特別「展品」，在全美各地巡迴展示她的服裝、語言和三寸金蓮；歷史學家大都認為她是第一位移民到美國的中國女子，也很有可能是第一位中國移民。

卡恩兄弟最初在廣告上將梅阿芳的名字寫作Julia Foochee Ching-chang king，介紹其年齡19歲，身高四呎十吋，在展覽時會身穿民族服裝，且由於從小將腳裹住，腳長不到四吋。

飾演梅阿芳的替補演員Cindy Im(左)與飾演劇中人物Atung的替補演員Jo...
飾演梅阿芳的替補演員Cindy Im(左)與飾演劇中人物Atung的替補演員Jon Norman Schneider(右)。(取自公共劇場網站)

梅阿芳被安排與從中國運來的陶器、藝術品和東方韻味的桌椅一起在紐約的展覽中心展出，她通過翻譯Atung回答參觀者的問題，展示如何用筷子吃飯、飲茶的方式，偶爾會用小腳走路，展示給好奇的參觀者。

據記載，梅阿芳從1834年至1847年在全美多地與其他美國人好奇的展品共同展出，之後她是否回到中國並無定論，據說她搬到波士頓定居。

該劇2018年在紐約首演時，紐約時報劇評表示，當大家在看梅阿芳的時候，也看到了整個美國歷史，她不僅僅再是一名中國女性，「她就是我們」。

演出詳情和購票可查詢網頁https://publictheater.org/productions/season/2122/the-chinese-lady/。

移民 劇場 紐約時報

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