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全美首檔華人醫學科普平台 「北美華醫講壇」將開播

記者鄭怡嫣／紐約報導
全美首檔華人醫學科普平台「北美華醫講壇」開播。(線上新聞發布會截圖)
全美首檔華人醫學科普平台「北美華醫講壇」開播。(線上新聞發布會截圖)

為幫助在美華人更好地自我保養、普及日常醫學知識，美國愛橋基金會(iBridge Foundation)與美國華人醫師會(ACAP)日前宣布，將在全網聯合推出美國首家華人醫學科普平台「北美華醫講壇」，三大節目板塊包括「我身邊的案例分享」、「醫生焦點訪談」以及「健康小竅門」。

愛橋基金會主席徐如良醫生介紹，「北美華醫講壇」第一季節目已完成80%，內容緊跟時事及當季最熱健康衛生話題，包括王雨林醫生的「紐約回國最新政策詳解」、戴旭明醫生的「鏟雪也會出人命？」以及朱自強醫生的「美食當前擋不住，小心吃出脂肪肝」。

節目將邀請經驗豐富的華人醫師主講，包括麻醉痛癥專科李尉崧醫生、介入心臟科戴旭明醫生、腸胃肝膽專科謝建林醫生、心臟內科趙茜醫生、過敏專科惠軼群醫生、皮膚美容專科周文宏醫生，眼科專科周子梅醫生、內科王雨林、朱自強、許晶、黃凱軍，家庭科洪佳等，並以新媒體的方式在全網發布。

美國華人醫師會會長李尉崧表示，1950年中國人的平均壽命不到50歲，如今在發達地區，許多人的壽命已延長至80歲以上，每周都有20多位90歲以上的老人向他問診，甚至還有百歲老人；他說，除醫學技術日益發達以外，醫學知識也是壽命延長的關鍵所在，希望「北美華醫講壇」的推出，能為華人社區普及更多實用的醫學知識，也為民眾帶來更健康的生活方式。

華人 美食 過敏

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