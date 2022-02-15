關閉2年 法拉盛圖書館今年春季重新開放

法拉盛圖書館計畫在今年春季重新開放。(記者牟蘭／攝影)

皇后區公共圖書館法拉盛 分館兩年前因新冠疫情暫時關閉，後僅開放「拿起即走」(To Go Service)的服務，去年成為新冠疫苗 臨時接種點，後因空調系統故障維修至今；市議員黃敏儀日前透露，法拉盛圖書館將在今年春季重新開放。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，目前還不確定該館開放的具體時間，屆時將根據具體情況，決定圖書館提供的相關服務，「既要符合圖書館的防疫規定，也要根據圖書館的施工進程」。

曾陽說，法拉盛圖書館在關閉期間，堅持與其他機構合作舉辦線上與線下的活動；對於英文課程與講座等活動，她說，即使未來圖書館開放，這項活動將以線上的形式呈現一段時間。

皇后區公共圖書館表示，在過去幾個月內與市府密切合作，以確保為民眾與員工提供足夠空調與暖氣，並商討如何在翻修舊電梯與增加新電梯的期間，仍向公眾開放服務；經過數月的努力，當局已解決上述問題，計畫在今年春季重新開放法拉盛圖書館。

圖書館發言人表示，「我們了解重開圖書館的緊迫性，知道圖書館是社區的重要財富，所以將盡力在翻修期間，敞開大門歡迎民眾到訪」。

黃敏儀表示，她多次向當局要求法拉盛圖書館重開計畫的信息，高興看到法拉盛圖書館在今年春天重開，「法拉盛圖書館是全美最繁忙的圖書館之一，在社區中扮演重要角色，我們的許多日常生活都依賴圖書館進行」。

2020年3月疫情爆發後，為避免病毒的傳播，當局暫時關閉了法拉盛圖書館，直到同年6月才陸續開放借閱服務，同年11月啟動「拿起即走」的圖書與電子產品借送服務；2021年3月，該圖書館作為市府的臨時的新冠疫苗點使用，同年6月因館內的空調與暖氣系統出現問題，作為市府儲藏疫苗的倉庫使用，直到同年11月再度關閉。