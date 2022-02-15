我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

關閉2年 法拉盛圖書館今年春季重新開放

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛圖書館計畫在今年春季重新開放。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛圖書館計畫在今年春季重新開放。(記者牟蘭／攝影)

皇后區公共圖書館法拉盛分館兩年前因新冠疫情暫時關閉，後僅開放「拿起即走」(To Go Service)的服務，去年成為新冠疫苗臨時接種點，後因空調系統故障維修至今；市議員黃敏儀日前透露，法拉盛圖書館將在今年春季重新開放。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，目前還不確定該館開放的具體時間，屆時將根據具體情況，決定圖書館提供的相關服務，「既要符合圖書館的防疫規定，也要根據圖書館的施工進程」。

曾陽說，法拉盛圖書館在關閉期間，堅持與其他機構合作舉辦線上與線下的活動；對於英文課程與講座等活動，她說，即使未來圖書館開放，這項活動將以線上的形式呈現一段時間。

皇后區公共圖書館表示，在過去幾個月內與市府密切合作，以確保為民眾與員工提供足夠空調與暖氣，並商討如何在翻修舊電梯與增加新電梯的期間，仍向公眾開放服務；經過數月的努力，當局已解決上述問題，計畫在今年春季重新開放法拉盛圖書館。

圖書館發言人表示，「我們了解重開圖書館的緊迫性，知道圖書館是社區的重要財富，所以將盡力在翻修期間，敞開大門歡迎民眾到訪」。

黃敏儀表示，她多次向當局要求法拉盛圖書館重開計畫的信息，高興看到法拉盛圖書館在今年春天重開，「法拉盛圖書館是全美最繁忙的圖書館之一，在社區中扮演重要角色，我們的許多日常生活都依賴圖書館進行」。

2020年3月疫情爆發後，為避免病毒的傳播，當局暫時關閉了法拉盛圖書館，直到同年6月才陸續開放借閱服務，同年11月啟動「拿起即走」的圖書與電子產品借送服務；2021年3月，該圖書館作為市府的臨時的新冠疫苗點使用，同年6月因館內的空調與暖氣系統出現問題，作為市府儲藏疫苗的倉庫使用，直到同年11月再度關閉。

圖書館 法拉盛 疫苗

上一則

種族仇恨案件頻發 史島檢方推反仇視運動

下一則

被當「展品」 首位移民美國「中國女士」的故事 2月23日開演

延伸閱讀

法拉盛數碼城 非裔嫌犯拒付款後亮槍逃跑

法拉盛數碼城 非裔嫌犯拒付款後亮槍逃跑
情人節鮮花 紅藍玫瑰最搶手

情人節鮮花 紅藍玫瑰最搶手
紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑

紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑
「天景豪苑」歡慶虎年2月15日舉辦大型「新春特銷活動」

「天景豪苑」歡慶虎年2月15日舉辦大型「新春特銷活動」
法拉盛韓裔藥劑師放火燒交通攝像頭 判5年監禁

法拉盛韓裔藥劑師放火燒交通攝像頭 判5年監禁

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元