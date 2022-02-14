華埠聯誼舞廳 成老人抗孤獨避風港

華埠老年人成為舞蹈教室的主力軍。（新風國際國標舞學院提供）

疫情 衍生的社交距離伴隨的是無盡的孤獨，作為移民 一代留守曼哈頓華埠 的老年人，疫期封城的冷清夾雜著子女不在身邊的寂寥，使熱鬧而充滿活力的聯誼舞廳成為全新的精神寄託。

每天上午9時，伍淑萍(Irene Ng)會準時打開新風國際國標舞學院(Imperial Ballroom Dance Studio)的大門，為早早就在門口等待的平均年齡60歲以上的學員們，開啟晨間聯誼舞會；悠揚的舞蹈音樂搭配旋轉的霓虹華彩，整個舞池像是一場王家衛的電影，學員們跟著伍淑萍的舞步緩緩移動。

這間1995年開辦的舞蹈學院，由來自馬來西亞的華裔伍淑萍和移民自越南的丈夫朱耀明(Ming Chau)共同經營，作為華埠現存歷史最久的交誼舞室，27年來為5萬多名華裔移民提供了社交場所，而疫情的突襲，使其更成為華埠居民內心家一般的避風港。

「學員比我還積極，我都笑他們每天來跳不累嗎？他們說不累，就是開心。」每天上午9時至11時，華埠及周邊的福州移民會準時聚集在伍淑萍的班裡，超過50名年紀都在60歲以上的年長者，跟著音樂翩翩起舞；每個周日下午，更多的廣東老人會來班裡跳超過三小時的國標舞。

「我們老年人不能放鬆運動，否則會得失憶症。」77歲的康雷蒙(Raymond Kang，音譯)1978年移民美國，在這間舞蹈教室已經跳舞超過20年，因為兒子住在外州很少回家，他和妻子每周日都來這裡跳舞，順便見見老朋友們。

「他們很孤獨，需要同伴。」伍淑萍說疫情趨緩後，舞廳的主力軍成為了華埠老人。根據美國國家科學技術及藥品學院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)的報告，疫情造成的仇恨亞裔犯罪，使社會孤立成為許多中國老年移民的深層心理問題，而華埠人口迅速老齡化帶來的隔離和孤獨，也帶來著抑鬱症、癡呆症、過早死亡等健康風險。

不過，在新風國際國標舞學院的人們，看起來並不孤單；一群婦女用廣東話分享著自製的杏仁餅乾，用廣東話聊著要去哪裡買毛衣；初學者舞步總是拿不準，同伴們用笑聲迎接那些踩錯拍子的同胞，「我總是告訴老人們，不要在意你的舞步，只要玩得開心就好。」伍淑萍和丈夫明白華埠社區的鄰居們需要什麼，比起專業的舞蹈，他們更需要一種家的感覺。