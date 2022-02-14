我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

華埠聯誼舞廳 成老人抗孤獨避風港

記者張心／紐約報導
華埠老年人成為舞蹈教室的主力軍。（新風國際國標舞學院提供）
華埠老年人成為舞蹈教室的主力軍。（新風國際國標舞學院提供）

疫情衍生的社交距離伴隨的是無盡的孤獨，作為移民一代留守曼哈頓華埠的老年人，疫期封城的冷清夾雜著子女不在身邊的寂寥，使熱鬧而充滿活力的聯誼舞廳成為全新的精神寄託。

每天上午9時，伍淑萍(Irene Ng)會準時打開新風國際國標舞學院(Imperial Ballroom Dance Studio)的大門，為早早就在門口等待的平均年齡60歲以上的學員們，開啟晨間聯誼舞會；悠揚的舞蹈音樂搭配旋轉的霓虹華彩，整個舞池像是一場王家衛的電影，學員們跟著伍淑萍的舞步緩緩移動。

這間1995年開辦的舞蹈學院，由來自馬來西亞的華裔伍淑萍和移民自越南的丈夫朱耀明(Ming Chau)共同經營，作為華埠現存歷史最久的交誼舞室，27年來為5萬多名華裔移民提供了社交場所，而疫情的突襲，使其更成為華埠居民內心家一般的避風港。

「學員比我還積極，我都笑他們每天來跳不累嗎？他們說不累，就是開心。」每天上午9時至11時，華埠及周邊的福州移民會準時聚集在伍淑萍的班裡，超過50名年紀都在60歲以上的年長者，跟著音樂翩翩起舞；每個周日下午，更多的廣東老人會來班裡跳超過三小時的國標舞。

「我們老年人不能放鬆運動，否則會得失憶症。」77歲的康雷蒙(Raymond Kang，音譯)1978年移民美國，在這間舞蹈教室已經跳舞超過20年，因為兒子住在外州很少回家，他和妻子每周日都來這裡跳舞，順便見見老朋友們。

「他們很孤獨，需要同伴。」伍淑萍說疫情趨緩後，舞廳的主力軍成為了華埠老人。根據美國國家科學技術及藥品學院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)的報告，疫情造成的仇恨亞裔犯罪，使社會孤立成為許多中國老年移民的深層心理問題，而華埠人口迅速老齡化帶來的隔離和孤獨，也帶來著抑鬱症、癡呆症、過早死亡等健康風險。

不過，在新風國際國標舞學院的人們，看起來並不孤單；一群婦女用廣東話分享著自製的杏仁餅乾，用廣東話聊著要去哪裡買毛衣；初學者舞步總是拿不準，同伴們用笑聲迎接那些踩錯拍子的同胞，「我總是告訴老人們，不要在意你的舞步，只要玩得開心就好。」伍淑萍和丈夫明白華埠社區的鄰居們需要什麼，比起專業的舞蹈，他們更需要一種家的感覺。

華埠聯誼舞廳成為疫情後，華裔老人集體對抗孤獨的避風港。（新風國際國標舞學院提供）
華埠聯誼舞廳成為疫情後，華裔老人集體對抗孤獨的避風港。（新風國際國標舞學院提供）

華埠 移民 疫情

上一則

9旬華裔夫婦情牽70載 溝通與原諒讓愛長青

下一則

紐約州新冠陽性率 創3個多月來新低 華人社區相對較高

延伸閱讀

傳中國恢復出國旅遊因私護照辦理 移民管理局：不實

傳中國恢復出國旅遊因私護照辦理 移民管理局：不實
台灣移民曲怡文參選州參議員 民主黨官員力挺

台灣移民曲怡文參選州參議員 民主黨官員力挺
薛麗比寺廟祈福 向華埠商戶喊「恭喜發財」拜年

薛麗比寺廟祈福 向華埠商戶喊「恭喜發財」拜年
華翁屋崙遇襲 華裔出手相救 非裔男團團被圍就逮

華翁屋崙遇襲 華裔出手相救 非裔男團團被圍就逮
金山市長專欄╱支援藝文活動 振興華埠經濟

金山市長專欄╱支援藝文活動 振興華埠經濟

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

2022-02-13 11:33
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，將從10日起解除針對公共場所和私營企業的口罩令；同時，校園口罩令將繼續維持，州府將在3月做出評估是否取消。美聯社

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

2022-02-09 12:50
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊