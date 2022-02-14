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布碌崙班森賀 新春大遊行

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀華社舉行新春大遊行，舞獅開道。 （記者胡聲橋/攝影）
班森賀華社舉行新春大遊行，舞獅開道。 （記者胡聲橋/攝影）

布碌崙班森賀華社13日在Bay Parkway首次舉行迎新春大遊行，主辦機構華人社區服務中心聯合20多個華人社團，共計400多人參加，吸引了大批民眾冒著大雪觀看；國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和多位州、市民代以及華社代表出席。

新春遊行在風雪中準時開始，遊行隊伍在Bay Parkway和66街交界處集結，然後在舞獅隊和鑼鼓隊的帶領下，沿著Bay Parkway步行至78街。

舒默祝華社新年紅紅火火，大吉大利；州參議員郭納德(Andrew Gounardes)說，疫情這兩年，華社經歷了磨難，希望農曆虎年能藉助老虎的能量和精神，帶領大家走出困境，步入正軌； 州眾議員寇頓(William Colton)表示，希望虎年把新冠疫情甩在身後，把公共安全問題和公校教育問題甩在身後，成為健康、安全和繁榮的一年。

市議員李凱健(Ari Kagan)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室代表曲怡文和47區社區領袖唐鳳巧等，也都祝賀華社新年欣欣向榮、蒸蒸日上。

組織遊行的華人社區服務中心羅添福說，春節是華人家庭團聚，熱熱鬧鬧的節日，大遊行象徵著華社的凝聚力；他希望年輕人不要忘記春節這個中國最大的傳統節日；虎年代表堅強，代表為正義抗爭。

美國廣東僑胞聯合總會、紐約洗衣店協會、Bay Parkway華商會等華社團體參加了遊行。

市警62分局華裔局長陈韬介紹，分局為遊行增派了20多名警察，以保證遊行的安全。

舒默(右四)參加班森賀新春大遊行，右三為羅添福。(華人社區服務中心提供)
舒默(右四)參加班森賀新春大遊行，右三為羅添福。(華人社區服務中心提供)

遊行 華人 眾議員

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