我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

法拉盛韓裔藥劑師放火燒交通攝像頭 判5年監禁

記者顏潔恩╱紐約報導
宋利亞在法拉盛北方大道交道格拉斯大道放火破壞多個交通監控攝像頭。（本報檔案照）
宋利亞在法拉盛北方大道交道格拉斯大道放火破壞多個交通監控攝像頭。（本報檔案照）

涉嫌於2020年在皇后區法拉盛放火燒毀多個交通監控攝像頭、並有意策畫大屠殺的韓裔藥劑師宋利亞(Elijah Song，音譯)，日前對指控認罪；他被判五年監禁，出獄後還要接受三年監外看管(supervised release)。

30歲的宋利亞是法拉盛一名藥劑師，2020年7月18日，他在法拉盛北方大道交道格拉斯大道(Douglaston Parkway)放火破壞多個交通監控攝像頭時被發現，經調查也確定他涉及另三起縱火案。

警方隨後在他的車內搜到大量反猶傳單、一個筆記本，寫到關於支持在紐西蘭教堂進行恐怖主義大屠殺、造成數十人死亡的澳洲槍手塔倫(Brenton Tarrant)的文字，並希望自己能獲得炸藥、AR-15步槍等武器。

宋利亞除面臨以上案件的縱火罪外，還曾因攻擊罪被逮捕，因有嚴重暴力傾向，被捕後不得保釋；他一直被關押至今，已有18個月。

宋利亞9日於紐約東區聯邦法院通過視訊開庭，他在庭審中懊悔說道，「我想鄭重對每一個因我的行徑受到影響的人道歉，我的初衷不是要傷害別人，我會承擔所有的責任，請原諒我」；他表示讓自己和家人都蒙羞，更令身邊朋友、教友感到失望，「我不只是懊悔而已，我會接受應得的懲罰。」

他繼續說，在關押期間經歷六次隔離，中間一度確診新冠變種Omicron病毒；出獄後打算重操職業，重建別人對他的信任，並和未婚妻重啟生活，「我一定好好做人，珍惜所賦予的第二次機會」。

代表律師表示，宋利亞的20名親友都在線上聆聽庭訊，出事後對他依然不離不棄，這對他出獄後重新生活將會有很大幫助；檢方回應道，對宋利亞的一席話感到欣慰，鑑於其之前的錯誤，認為60個月的監獄徒刑是很合理的懲罰，沒有異議。

法官Sterling Johnson最終宣布，宋利亞被判處五年有期徒刑，出獄後還要接受三年監外看管。

法拉盛 縱火 韓裔

上一則

台灣移民曲怡文參選州參議員 民主黨官員力挺

延伸閱讀

公寓內被砍數刀 女子傷重就醫

公寓內被砍數刀 女子傷重就醫
皇后區一個月盜竊千餘起 法拉盛超市單日損失2000元

皇后區一個月盜竊千餘起 法拉盛超市單日損失2000元
OATH進法拉盛 助民眾處理傳票罰單

OATH進法拉盛 助民眾處理傳票罰單
法拉盛遊民所 40年內只做過渡性房屋

法拉盛遊民所 40年內只做過渡性房屋
女子法拉盛公寓內 被砍數刀

女子法拉盛公寓內 被砍數刀

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，將從10日起解除針對公共場所和私營企業的口罩令；同時，校園口罩令將繼續維持，州府將在3月做出評估是否取消。美聯社

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

2022-02-09 12:50
紐約市房租回到疫情前水平，曼哈頓房源驟減83%。（市長辦公室提供）

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

2022-02-10 12:02

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元