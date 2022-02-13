法拉盛韓裔藥劑師放火燒交通攝像頭 判5年監禁

宋利亞在法拉盛北方大道交道格拉斯大道放火破壞多個交通監控攝像頭。（本報檔案照）

涉嫌於2020年在皇后區法拉盛 放火燒毀多個交通監控攝像頭、並有意策畫大屠殺的韓裔 藥劑師宋利亞(Elijah Song，音譯)，日前對指控認罪；他被判五年監禁，出獄後還要接受三年監外看管(supervised release)。

30歲的宋利亞是法拉盛一名藥劑師，2020年7月18日，他在法拉盛北方大道交道格拉斯大道(Douglaston Parkway)放火破壞多個交通監控攝像頭時被發現，經調查也確定他涉及另三起縱火 案。

警方隨後在他的車內搜到大量反猶傳單、一個筆記本，寫到關於支持在紐西蘭教堂進行恐怖主義大屠殺、造成數十人死亡的澳洲槍手塔倫(Brenton Tarrant)的文字，並希望自己能獲得炸藥、AR-15步槍等武器。

宋利亞除面臨以上案件的縱火罪外，還曾因攻擊罪被逮捕，因有嚴重暴力傾向，被捕後不得保釋；他一直被關押至今，已有18個月。

宋利亞9日於紐約東區聯邦法院通過視訊開庭，他在庭審中懊悔說道，「我想鄭重對每一個因我的行徑受到影響的人道歉，我的初衷不是要傷害別人，我會承擔所有的責任，請原諒我」；他表示讓自己和家人都蒙羞，更令身邊朋友、教友感到失望，「我不只是懊悔而已，我會接受應得的懲罰。」

他繼續說，在關押期間經歷六次隔離，中間一度確診新冠變種Omicron病毒；出獄後打算重操職業，重建別人對他的信任，並和未婚妻重啟生活，「我一定好好做人，珍惜所賦予的第二次機會」。

代表律師表示，宋利亞的20名親友都在線上聆聽庭訊，出事後對他依然不離不棄，這對他出獄後重新生活將會有很大幫助；檢方回應道，對宋利亞的一席話感到欣慰，鑑於其之前的錯誤，認為60個月的監獄徒刑是很合理的懲罰，沒有異議。

法官Sterling Johnson最終宣布，宋利亞被判處五年有期徒刑，出獄後還要接受三年監外看管。