法拉盛韓裔藥劑師放火燒交通攝像頭 判5年監禁
涉嫌於2020年在皇后區法拉盛放火燒毀多個交通監控攝像頭、並有意策畫大屠殺的韓裔藥劑師宋利亞(Elijah Song，音譯)，日前對指控認罪；他被判五年監禁，出獄後還要接受三年監外看管(supervised release)。
30歲的宋利亞是法拉盛一名藥劑師，2020年7月18日，他在法拉盛北方大道交道格拉斯大道(Douglaston Parkway)放火破壞多個交通監控攝像頭時被發現，經調查也確定他涉及另三起縱火案。
警方隨後在他的車內搜到大量反猶傳單、一個筆記本，寫到關於支持在紐西蘭教堂進行恐怖主義大屠殺、造成數十人死亡的澳洲槍手塔倫(Brenton Tarrant)的文字，並希望自己能獲得炸藥、AR-15步槍等武器。
宋利亞除面臨以上案件的縱火罪外，還曾因攻擊罪被逮捕，因有嚴重暴力傾向，被捕後不得保釋；他一直被關押至今，已有18個月。
宋利亞9日於紐約東區聯邦法院通過視訊開庭，他在庭審中懊悔說道，「我想鄭重對每一個因我的行徑受到影響的人道歉，我的初衷不是要傷害別人，我會承擔所有的責任，請原諒我」；他表示讓自己和家人都蒙羞，更令身邊朋友、教友感到失望，「我不只是懊悔而已，我會接受應得的懲罰。」
他繼續說，在關押期間經歷六次隔離，中間一度確診新冠變種Omicron病毒；出獄後打算重操職業，重建別人對他的信任，並和未婚妻重啟生活，「我一定好好做人，珍惜所賦予的第二次機會」。
代表律師表示，宋利亞的20名親友都在線上聆聽庭訊，出事後對他依然不離不棄，這對他出獄後重新生活將會有很大幫助；檢方回應道，對宋利亞的一席話感到欣慰，鑑於其之前的錯誤，認為60個月的監獄徒刑是很合理的懲罰，沒有異議。
法官Sterling Johnson最終宣布，宋利亞被判處五年有期徒刑，出獄後還要接受三年監外看管。
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