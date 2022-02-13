紙質違法車牌濫用 布碌崙南區民代籲積極檢舉

第47選區市議員李凱健(右)日前與市財政局法警處警長佛西多，針對違規的紙質車牌問題進行探討。(取自臉書)

選區包括班森賀華社的第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)指出，近來在布碌崙 (布魯克林)南區發現不少汽車 使用違法的紙質車牌( illegal paper license plates)，涉及逃稅及安全問題；他日前與市財政局法警處警長佛西多(Joseph Fucito)、副警長墨菲(Daniel Murphy)針對此事會面商議，將在近期內在社區展開突擊檢查，並呼籲居民積極舉報違規車輛。

佛西多在會議中解釋道，自製的紙質車牌意味著車主沒有依照法律，支付應給的註冊費，且未在汽車管理局(DMV)留下紀錄；倘若該輛車子發生車禍 或是涉及案件，就算車牌號被抄下來，也不能依照號碼追查來源，另外也提醒，就算張貼使用的是複印本的車牌也屬於違法行為。

在李凱健的要求下，市法警處計畫與道路巡邏部門合作，在60分局康尼島、61分局羊頭灣、及62分局班森賀社區展開突擊檢查；他們也呼籲民眾要積極向警方舉報，協助警方盡快逮捕違法者。

李凱健介紹，市法警處也負責稅務欺詐、走私香菸、契約欺詐等其他的金融犯罪，民眾也可選擇瀏覽www1.nyc.gov/site/finance/about/contact-by-email/contact-online-complaint-form.page提供消息，或電郵至[email protected]。

李凱健說，其辦公室與當地市警和其他執法機構密切往來，以確保布碌崙南區的安全，呼籲選民遇到任何問題可向他求助；電郵至[email protected]或撥電至718-373-9673。