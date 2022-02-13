戶外用餐可能永久化 議會提解禁丙烷暖氣

丙烷取暖裝置在牛與冬季戶外用餐非常重要。（Getty Images）

紐約市戶外用餐可能永久化，那冬天是否允許使用丙烷爐取暖的問題也隨之而來，前市長去年10月頒布丙烷爐許可禁令，令很多餐館叫苦，日前市議會提出一項新提案，若通過將取消該禁令，確保餐廳在冬季可以在戶外用餐區安置丙烷取暖爐。

前市長白思豪 (Bill de Blasio)於2020年10月通過便攜式丙烷燃料暖氣的暫時許可，以協助遭疫情 重創的餐館，能在冬天保持開放；但去年10月，他卻以安全為由，不再延長許可時間。

之後現任市長亞當斯 (Eric Adams)和市議員包爾斯(Keith Powers)聯名致函白思豪，敦促他重新考慮對丙烷爐的禁令，稱其禁令是全然不顧餐館已購置了丙烷爐，再讓餐館花錢增添新的取暖設施，完全不合理；市消防局也證實說，丙烷爐去年沒有引發失火。

市議會新提案由市議員包爾斯和范拉斯(Marjorie Velázquez)提出，二人稱，戶外用餐區和丙烷取暖爐的使用拯救了成千上萬份工作，也讓很多餐廳避免了完全關閉的困境，市府應該做的不是禁止他們使用某些設施，或讓他們再額外花錢增添新設施，而是幫助他們正確、安全地使用。

由於交通局計畫戶外用餐永久化後，不允許餐廳在街邊搭建棚子，那個時候取暖爐的存在就更加重要。

市服務業聯盟也支持丙烷取暖爐的使用，稱全市餐飲業仍需要很長一段時間才能真正復甦，在天氣較低時候，保證希望在戶外就餐食客的溫暖非常重要。