市消防局長退休 女副局長暫接掌

卡瓦納暫時接任市消防局長一職。(取自推特)

在紐約市 消防局長尼格羅(Daniel Nigro)9日宣布退休後，市長亞當斯 (Eric Adams)任命第一副局長卡瓦納(Laura Kavanagh)暫時接任局長一職；至於該職位的永久歸屬，亞當斯仍在考量中。

39歲的卡瓦納曾是前市長白思豪 (Bill de Blasio)的高級助手，八年前加入市消防局；根據她的領英(LinkedIn)頁面，她還曾擔任白思豪2013年市長競選活動的高級主管，以及前總統歐巴馬(Barack Obama)競選活動的副州主管。

消息人士稱，卡瓦納和市消防局首席律師布朗(Terryl Brown)都是局長一職的熱門競爭者，卡瓦納的優勢在於，此前在尼格羅外出時偶爾會代替他掌管部門事務。

亞當斯發言人李維(Fabien Levy)表示，市長「正在對消防局長這一關鍵職位的所有候選人進行徹底審查。」

「他已經進行了20輪面試，並將名單縮小到三個人，」他補充說，和市府其他職位任命一樣，亞當斯將挑選最合適的人選。

前局長尼格羅於2017年10月任命卡瓦納為其副手，此前她曾帶頭發起消防員招募運動，致力於擴大少數族裔和女性隊員的招聘；她還創建了一個安全項目，在火災高發的社區分發煙霧報警器。

但卡瓦納也存在一些爭議，2018年任消防局主任之一的倫納德(James Leonard)被趕下台，原因就是卡瓦納不斷向尼格羅報告該人存在言語攻擊和歧視女性的行為。