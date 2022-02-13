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煤氣電費飆 霍楚促愛迪生調整計費方式

記者張心╱紐約報導
電費煤氣費急速漲價，州府致信愛迪生公司調整計費方式。（愛迪生電力公司提供）
電費煤氣費急速漲價，州府致信愛迪生公司調整計費方式。（愛迪生電力公司提供）

面對紐約州近期急速飆升的電費和煤氣費，州長霍楚(Kathy Hochul)12日聯合州公共服務委員會(Public Service Commission)致信愛迪生電力公司(Con Edison)，敦促對方調整煤氣電費計算方式；同時，霍楚呼籲中低收入群體積極申請共計3.73億元的「家庭能源援助計畫」，緩解供電取暖危機。

為紐約市和上州威徹斯特郡(Westchester)350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，日前宣布大幅調漲電費和煤氣費，其中居民電費調漲11.2%，煤氣費調漲18.2%；目前已有許多紐約市民收到金額遠高於以往的帳單，大呼不勘重負。

愛迪生公司對此解釋，漲價也是迫不得已，因為發電成本正在急速提高。根據州府聲明，全球天然氣商品價格正在急速上漲，正在經歷的冬天，紐約州極端災害天氣增多，人們對供暖的需求和經濟活動增加，導致每家每戶的煤氣電費帳單大幅加價。

「儘管電力、煤氣和燃料價格的飆升是可以預測的，而且因為冬天惡劣的天氣更加嚴重，但我還是想呼籲愛迪生公司反思自己的計費方式。」霍楚表示，「紐約人已經被疫情折磨的在經濟困境的邊緣掙扎，有非常多脆弱的低收入群體需要援助，我們希望私企和政府採取一致的行動。」

為此，霍楚和公共服務委員會在向愛迪生電力公司發送的信函中明確表示，要求對方對計費方法進行詳細審查，包括保證在下一個計費周期，向客戶提供該公司在上月獲得的全部對衝價值，改善和客戶的溝通，評估其目前計費作法的替代方案。

其實早在去年10月7日，公共服務委員會已經對未來可能到來的生活成本上漲給出預測，霍楚因而撥款3.73億元，推出「家庭能源援助計畫」(Home Energy Assistance Program)，所有符合條件的中低收入家庭都可以申請；截止目前，已經有140萬個家庭，收到了總額為2.08億元的援助。

此外，聯邦也為「家庭能源援助計畫」注入9000萬元補助金；到目前為止，已有2萬家庭收到此項福利，獲得了價值1780萬元的援助。

州府呼籲有困難的紐約州居民，登陸www.dps.ny.gov/winter了解和申請該計畫補助。

低收入 霍楚 紐約州

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