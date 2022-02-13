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啟揚活動中心慶元宵 漢服文化吸睛

記者牟蘭／紐約報導
啟揚活動中心聯手紐約漢服社12日舉辦「壬寅年元宵燈會」，充滿中國元素的場景，吸引不少民眾駐足。(記者牟蘭／攝影)
啟揚活動中心聯手紐約漢服社12日舉辦「壬寅年元宵燈會」，充滿中國元素的場景，吸引不少民眾駐足。(記者牟蘭／攝影)

為傳承中國傳統節俗及宣傳亞裔文化，啟揚活動中心聯手紐約漢服社12日舉辦「壬寅年元宵燈會」，現場由身著漢服的工作人員主持活動，舉辦猜燈謎與賞花燈等活動，邀請民眾提前慶祝元宵佳節。

主辦方還準備了元明清青花瓷器鑒賞，漢服文化體驗和禮儀展示等活動。(記者牟蘭／攝影...
主辦方還準備了元明清青花瓷器鑒賞，漢服文化體驗和禮儀展示等活動。(記者牟蘭／攝影)

啟揚基金會創辦人甘台甯表示，為推廣中國文化，她20多年前在中文學校特別編唱關於春節的鼠來寶，讓更多華裔後代了解這一傳統佳節；她說，慶祝元宵佳節是華人的傳統之一，她感謝漢服社此次參與，讓元宵燈會的年味更濃。

啟揚活動中心共同主席羅維宗表示，疫情爆發後，社區面臨新冠病毒與仇恨犯罪的雙重威脅，他希望此次慶祝虎年春節的活動，讓更多華裔後代了解中國傳統文化，並為之自豪。

啟揚活動中心聯手紐約漢服社12日舉辦「壬寅年元宵燈會」，充滿中國元素的場景，吸引...
啟揚活動中心聯手紐約漢服社12日舉辦「壬寅年元宵燈會」，充滿中國元素的場景，吸引不少民眾駐足。(記者牟蘭／攝影)

本次「壬寅年元宵燈會」展出的花燈，以盛唐年間流行的寶相紋、穿枝花、鳥銜花草紋等為主，希望再現「月色燈山滿帝都，香車寶蓋隘通衢」的場景；不少身著漢服服飾的民眾在花燈前介紹此次活動，並留影紀念，吸引不少參與者駐足。

本次活動還提供猜燈謎，由青年書法家親筆撰寫燈謎條，懸掛在活動現場座座彩燈之下，供民眾競猜；以及元明清青花瓷器鑒賞，漢服文化體驗和禮儀展示，帶來抖空竹、吹竹笛與古典舞等節目，啟揚文藝畫廊也同步推出「百虎鬧新春」民俗工藝剪紙展，讓華裔後代更了解中文化。

本次「壬寅年元宵燈會」展出的花燈，以盛唐年間流行的寶相紋、穿枝花、鳥銜花草紋等為...
本次「壬寅年元宵燈會」展出的花燈，以盛唐年間流行的寶相紋、穿枝花、鳥銜花草紋等為主。(記者牟蘭／攝影)

華裔 亞裔 疫情

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