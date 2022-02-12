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8大道華社提前慶元宵節 市議員阿維萊斯親臨現場

記者顏潔恩／紐約報導
布魯克林親子互助會12日在日落公園華社公園舉行「元宵節」慶祝活動。(互助會提供)
布魯克林親子互助會12日在日落公園華社公園舉行「元宵節」慶祝活動。(互助會提供)

紐約布碌崙(布魯克林)親子互助會12日在日落公園華社公園提前舉行「元宵節」新春慶祝活動，手工藝品製作、遊戲、猜謎語、全家福照相等活動，吸引近千名華人出席，現場氣氛非常熱鬧；新上任的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也到場向民眾獻上新年祝福，通過活動深入了解中華文化，「華人是個很強大且美麗的族群。」

親子互助會會長黃妮可說，兩年前因新冠病毒已展露出苗頭，很多華人不敢外出參加活動，看到此次活動幾乎要恢復到疫情前的正常人潮，感到很欣慰；近期8大道也沒有很多大型新春慶祝活動，因此受到更多人的踴躍參與，估計有近千人現身，單是義工就有70人，感謝他們的協助。

首次參加華社新春活動的阿維萊斯表示，藉活動向大眾介紹自己，也鼓勵他們在遇到生活上的困難時，積極向其辦公室求助；她提到最近想推出一項新計畫，定期在華社建立流動辦公室，「將服務主動帶到華社給有需要的人」，她表示具體內容還在籌備中，不遠的將來會有更多好消息。

除以上活動外，紐約台山僑胞婦女聯合會也為慶祝元宵節，日前在貝瑞吉向社區民眾派發蔬菜水果、防疫用品及湯圓等禮物；會長王一冰表示，此次與布魯克林班森賀康復中心合作，準備300多份湯圓贈送給社區，祝福他們「團團圓圓、整整齊齊」討個吉利。

當天還未到派發時間，街上便大排長龍有不少人前來領取物品；王一冰表示非常高興，春節是華人重要的假日，而15日元宵是傳統新春定義的最後一天，一定要從頭熱鬧到最後，也期許疫情早日消散，民眾生活恢復常態。

紐約台山僑胞婦女聯合會為慶祝元宵節派送湯圓。(記者顏潔恩/攝影)
紐約台山僑胞婦女聯合會為慶祝元宵節派送湯圓。(記者顏潔恩/攝影)
向華人介紹自己的38選區市議員阿維萊斯(左)。(記者顏潔恩/攝影)
向華人介紹自己的38選區市議員阿維萊斯(左)。(記者顏潔恩/攝影)
家長帶著孩子玩猜謎語遊戲。(記者顏潔恩/攝影)
家長帶著孩子玩猜謎語遊戲。(記者顏潔恩/攝影)

華人 疫情 親子

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