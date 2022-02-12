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艾姆赫斯特首次戶外慶新春 參院領袖舒默穿虎襪祝賀

記者牟蘭／紐約報導
克里斯南(左二)12日在華裔聚居的摩爾家園遊樂場，首次舉辦戶外新年慶祝活動。(記者牟蘭／攝影)
克里斯南(左二)12日在華裔聚居的摩爾家園遊樂場，首次舉辦戶外新年慶祝活動。(記者牟蘭／攝影)

第25選區的首位南亞裔市議員克里斯南(Shekar Krishnan)，12日在艾姆赫斯特首次舉辦戶外新年慶祝活動，他說，疫情爆發後，當地曾淪為疫情震中的震中，仇恨亞裔犯罪頻發，他期盼此次活動帶來新氣象，讓更多人了解多元文化；本命年的參院多數黨領袖舒默，當日特別穿虎襪與多位民代到場慶祝。

影音來源：記者牟蘭

克里斯南12日在華裔聚居的摩爾家園遊樂場(Moore Homestead Playground)，首次舉辦戶外新年慶祝活動，國會參議員舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與活動表示支持。

今年1月上任的克里斯南表示，艾姆赫斯特在疫情爆發後，淪為震中的震中，為當地民眾的健康與生計帶來打擊，隨著疫情趨緩，全市又爆發仇恨亞裔犯罪，再次為當地亞裔民眾生活帶來負面影響；他希望當日的活動，讓更多人聽見亞裔的聲音，了解多元的文化，新春之後帶來新氣象。

舒默在活動中稱讚華裔對紐約的貢獻，他說，華裔移民辛勤工作，白手起家，在經濟、科學與教育等多個領域做出貢獻，讚揚「華人是紐約市的希望」；他說，疫情爆發後，仇恨亞裔風氣四起，他與孟昭文等同儕共同合作通過「新冠仇恨犯罪法案」，嚴懲仇恨犯罪。

屬虎的舒默表示，雖然自己當日身著西裝，但特別穿著帶有老虎圖案的襪子，慶祝中國新年，他用中文祝福大家「身體健康、恭喜發財」。

孟昭文感謝克里斯南舉辦當天的活動，推動亞裔文化，她承諾繼續為亞裔發聲，爭取權益，打擊仇恨犯罪；史塔文斯基表示，去年一年各級政府投入大量的經費對抗新冠疫苗與仇恨犯罪，期盼新春掃除這些陰霾，社區重新回歸正常生活。

當天的活動還帶來舞龍舞獅表演，並為前來參與的孩子分發紅包。

舒默、孟昭文、史塔文斯基、理查茲等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與當天...
舒默、孟昭文、史塔文斯基、理查茲等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與當天活動表示支持。(記者牟蘭／攝影)
本命年的參院多數黨領袖舒默(右一)，當日特別穿虎襪與多位民代到場慶祝。(記者牟蘭...
本命年的參院多數黨領袖舒默(右一)，當日特別穿虎襪與多位民代到場慶祝。(記者牟蘭／攝影)
本命年的參院多數黨領袖舒默(右一)，當日特別穿虎襪與多位民代到場慶祝。(記者牟蘭...
本命年的參院多數黨領袖舒默(右一)，當日特別穿虎襪與多位民代到場慶祝。(記者牟蘭／攝影)
舒默、孟昭文、史塔文斯基、理查茲等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與當天...
舒默、孟昭文、史塔文斯基、理查茲等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與當天活動表示支持。(記者牟蘭／攝影)
舒默、孟昭文、史塔文斯基、理查茲等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與當天...
舒默、孟昭文、史塔文斯基、理查茲等民代及華裔說唱歌手China Mac都參與當天活動表示支持。(記者牟蘭／攝影)
艾姆赫斯特首次新年慶祝活動帶來舞龍舞獅表演。(記者牟蘭／攝影)
艾姆赫斯特首次新年慶祝活動帶來舞龍舞獅表演。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(右一)參與當天活動表示支持。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(右一)參與當天活動表示支持。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 疫情 華裔

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