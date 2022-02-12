Omicron爆發以來 地鐵客流首超300萬

MTA在大中央車站首設自行車停靠點。（MTA提供）

大都會運輸署(MTA )表示，自Omicron變種病毒去年最後一個月侵襲紐約市以來，地鐵 乘坐量本周首次突破300萬人次；此外，MTA也在大中央車站(Grand Central)首設六個自行車停車點，方便乘客在不同交通工具間自由切換，預計之後會在更多車站設置更多自行車停放空間。

根據MTA數據，8日全市地鐵的承作次數達到300萬4655次，並有6247人乘坐史泰登島鐵路，總計乘客人數為301萬902，這是自去年12月17日以來數次超過300萬次；去年12月10日，地鐵出行人數達到新冠疫情 爆發以來最高的340萬人次，但同月27日，乘客量卻達到變種病毒侵襲以來的最低數字，總計只有201萬1675人次。

MTA認為，乘客在連串可怕的地鐵襲擊事件後處於高度戒備狀態，愈多人乘車的話可以互相照應幫助，能改善乘客的安全。

不過即使有300萬的通勤數字，MTA仍只有疫情前工作日客流量的一半左右；因為收入受到疫情嚴重影響，MTA也不得不依靠聯邦補助資金維持運營。

MTA10日在大中央車站推出六個全新自行車停靠空間，這是在紐約市推動自行車與地鐵通行連結的首步，這些停靠點設計由公司Oonee操刀，該公司也運營布碌崙(布魯克林)和澤西市的一些單車停靠點，民眾可使用手機軟體來操作；該公司也計畫未來五年在紐約和新州設置1500個全新停靠點。

民眾可免費使用位於大中央車站范德堡大道(Vanderbilt Ave)的停靠點，先到先得。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，他們將會在其他地方安放更多單車停靠點，讓公共交通工具對騎者更友好。