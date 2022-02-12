我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

Omicron爆發以來 地鐵客流首超300萬

記者金春香／紐約報導
MTA在大中央車站首設自行車停靠點。（MTA提供）
MTA在大中央車站首設自行車停靠點。（MTA提供）

大都會運輸署(MTA)表示，自Omicron變種病毒去年最後一個月侵襲紐約市以來，地鐵乘坐量本周首次突破300萬人次；此外，MTA也在大中央車站(Grand Central)首設六個自行車停車點，方便乘客在不同交通工具間自由切換，預計之後會在更多車站設置更多自行車停放空間。

根據MTA數據，8日全市地鐵的承作次數達到300萬4655次，並有6247人乘坐史泰登島鐵路，總計乘客人數為301萬902，這是自去年12月17日以來數次超過300萬次；去年12月10日，地鐵出行人數達到新冠疫情爆發以來最高的340萬人次，但同月27日，乘客量卻達到變種病毒侵襲以來的最低數字，總計只有201萬1675人次。

MTA認為，乘客在連串可怕的地鐵襲擊事件後處於高度戒備狀態，愈多人乘車的話可以互相照應幫助，能改善乘客的安全。

不過即使有300萬的通勤數字，MTA仍只有疫情前工作日客流量的一半左右；因為收入受到疫情嚴重影響，MTA也不得不依靠聯邦補助資金維持運營。

MTA10日在大中央車站推出六個全新自行車停靠空間，這是在紐約市推動自行車與地鐵通行連結的首步，這些停靠點設計由公司Oonee操刀，該公司也運營布碌崙(布魯克林)和澤西市的一些單車停靠點，民眾可使用手機軟體來操作；該公司也計畫未來五年在紐約和新州設置1500個全新停靠點。

民眾可免費使用位於大中央車站范德堡大道(Vanderbilt Ave)的停靠點，先到先得。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，他們將會在其他地方安放更多單車停靠點，讓公共交通工具對騎者更友好。

MTA 地鐵 疫情

上一則

OATH進法拉盛 助民眾處理傳票罰單

延伸閱讀

OMNY地鐵周卡月底推出 一周內付滿33元後免費乘車

OMNY地鐵周卡月底推出 一周內付滿33元後免費乘車
亞裔被推下鐵軌 逾3萬人連署要求加裝站台護欄

亞裔被推下鐵軌 逾3萬人連署要求加裝站台護欄

死於地鐵事故 去年8個月50人 謀殺案25年來最多

死於地鐵事故 去年8個月50人 謀殺案25年來最多
紐約州確診減半 MTA加緊招聘恢復疫前列車數

紐約州確診減半 MTA加緊招聘恢復疫前列車數
紐約客談／搭乘地鐵 無意外發生反成「小確幸」

紐約客談／搭乘地鐵 無意外發生反成「小確幸」

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一