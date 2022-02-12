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OATH進法拉盛 助民眾處理傳票罰單

記者鄭怡嫣／紐約報導
社區活動將為法拉盛民眾提供聽證會及傳票方面協助。(黃敏儀辦公室提供)
社區活動將為法拉盛民眾提供聽證會及傳票方面協助。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛市議員黃敏儀聯合市行政審理和聽證辦公室(OATH)，將於15日(周二)在她的選區辦公室舉辦「OATH進社區」活動，提供紐約市傳票和聽證會方面的協助。

屆時，OATH的工作人員會回答有關傳票、聽證程序的問題，幫助民眾查看傳票狀態、了解應對傳票的規則，在線提交傳票辯護，協助錯過聽證會的民眾重新安排聽證會或申請新的聽證會，並幫助民眾了解流程以及聽證會後的必要事項，提供遠程聽證會的信息以及其他免費資源。

黃敏儀表示，OATH是獨立的行政司法機構，對紐約市府機構發出的傳票、罰單進行聽證和裁決，她此次聯合OATH舉辦社區活動，旨在方便民眾處理市府機構的傳票並解答民眾相關的疑問，例如很多民眾不了解，市消費者事務局(DCWP)近期對街頭違規攤販發出的罰單就由OATH處理，「我鼓勵民眾把握此次機會，解決尚未處理掉的罰單」。

OATH處理25個市執法機構針對涉嫌違法或違規行為所開出的傳票，這些執法機構包括市樓宇局(DOB)、市衛生局(DOS)、市環境保護局(DOEP)、 市消費者與勞工保護局(DOCWP)、 市衛生和心理健康局(DOHMH)以及市計程車暨禮車管理局(TLC)等，OATH也有權就某些非市府機構發出的傳票舉行聽證會，例如紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)。

民眾若要參與此次活動，請在15日前通過電話(718)888-8747或電郵[email protected]聯繫市議員黃敏儀辦公室預約，辦公室地址為皇后區法拉盛38大道135-27號388室。

傳票 法拉盛 紐約市

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