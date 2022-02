OATH進法拉盛 助民眾處理傳票罰單

社區活動將為法拉盛民眾提供聽證會及傳票方面協助。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 市議員黃敏儀聯合市行政審理和聽證辦公室(OATH),將於15日(周二)在她的選區辦公室舉辦「OATH進社區」活動,提供紐約市傳票 和聽證會方面的協助。

屆時,OATH的工作人員會回答有關傳票、聽證程序的問題,幫助民眾查看傳票狀態、了解應對傳票的規則,在線提交傳票辯護,協助錯過聽證會的民眾重新安排聽證會或申請新的聽證會,並幫助民眾了解流程以及聽證會後的必要事項,提供遠程聽證會的信息以及其他免費資源。

黃敏儀表示,OATH是獨立的行政司法機構,對紐約市府機構發出的傳票、罰單進行聽證和裁決,她此次聯合OATH舉辦社區活動,旨在方便民眾處理市府機構的傳票並解答民眾相關的疑問,例如很多民眾不了解,市消費者事務局(DCWP)近期對街頭違規攤販發出的罰單就由OATH處理,「我鼓勵民眾把握此次機會,解決尚未處理掉的罰單」。

OATH處理25個市執法機構針對涉嫌違法或違規行為所開出的傳票,這些執法機構包括市樓宇局(DOB)、市衛生局(DOS)、市環境保護局(DOEP)、 市消費者與勞工保護局(DOCWP)、 市衛生和心理健康局(DOHMH)以及市計程車暨禮車管理局(TLC)等,OATH也有權就某些非市府機構發出的傳票舉行聽證會,例如紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)。

民眾若要參與此次活動,請在15日前通過電話(718)888-8747或電郵[email protected]聯繫市議員黃敏儀辦公室預約,辦公室地址為皇后區法拉盛38大道135-27號388室。