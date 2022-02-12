法拉盛遊民所 40年內只做過渡性房屋

市遊民局解答社區針對法拉盛市中心遊民所計畫的質疑，社區盼望當局正面回應。(記者牟蘭／攝影)

市議員黃敏儀日前致信市遊民局市遊民局(DHS) ，要求當局回應社區對法拉盛 市中心遊民所計畫的擔憂和問題；市遊民服務局管理人卡特(Joslyn Carter)在回函中表示該項目在40年內只能作為過渡性房屋使用，但並以尚在商討為由，未提供4.4億元投資的具體分配。

針對法拉盛市中心遊民所計畫的疑問，卡特10日致信黃敏儀，回答民眾對於這項計畫經費分配、日後影響、建立過渡性房屋原因以及樓宇用途四個問題；她表示，若這個計畫落成，將成為社區中首個過渡性房屋，為90個有孩子的遊民家庭提供安全住所，幫助他們重返社區。

對於這個項目4.4億元的經費，卡特表示，這筆經費的具體預算尚在討論中；但她指出，這項計畫不僅為遊民提供一瓦遮頭，還要提供各項服務幫助這些遊民重返社會，而這些費用包括40年的員工薪水、保險、管理與租金 等。

卡特說，任何人都有可能因為失業、健康問題與家暴等，被迫流離失所，她以自己的經歷為例，指出幼時曾一度無家可歸，幸虧姑姑收留了她，「我很幸運，但很多人沒有這個選擇」。

對於這項計畫是否對社區帶來負面影響，卡特強調，目前沒有具體的統計數據證實，開展過渡性房屋計畫或接納遊民，將對當地社區的經濟、治安與其他方面產生負面影響，「這些家庭只是搬到這裡，就像是你我」。

卡特表示，由於當地的土地規畫，亞平會在日前的評估中指出，恐面臨約5000萬元的缺口，因此不能打造平價屋；她說，當局與亞平會簽訂了40年的土地使用限制合約，意味著期間這棟樓宇只能作為過渡性房屋使用。

法拉盛大聯盟代主席羅維宗表示，市遊民局的回函並未解答社區的擔憂，當局沒有詳細說明這項計畫將帶給法拉盛社區正面影響，也沒有承諾如何惠及當地的遊民與低收入 者；他說，目前市主計長尚未得知這項計畫的具體規畫，社區也會繼續發聲，希望當局能正面回答社區提出的問題。