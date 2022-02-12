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穿漢服、猜燈謎…啟揚活動中心12日元宵燈會

記者鄭怡嫣／紐約報導
壬寅年元宵燈會。(啟揚活動中心提供)
壬寅年元宵燈會。(啟揚活動中心提供)

為傳承古老節俗及為民眾創造一個重拾「兒時記憶」的空間，啟揚活動中心將聯手紐約漢服社在12日(今)舉辦「壬寅年元宵燈會」，一起穿漢服、猜燈謎、共賀元宵。

本次燈會展出的花燈，由設計師取材於流行盛唐年間的寶相紋、穿枝花、鳥銜花草紋等，推陳出新，只為在紐約再現「月色燈山滿帝都，香車寶蓋隘通衢」的場景。

壬寅年元宵燈會。(啟揚活動中心提供)
壬寅年元宵燈會。(啟揚活動中心提供)

猜燈謎則是此次元宵燈會的重頭戲。由青年書法家親筆撰寫的燈謎條，將懸掛於活動現場座座彩燈之下，供訪客競猜，現場也有紐約漢服社的志願者與大家解謎，增添互動的樂趣。

此外，主辦方還精心準備了元明清青花瓷器鑒賞，漢服文化體驗和禮儀展示，空竹、竹笛、古典舞等極具中國傳統文化特色的節目為燈會雅集助興，啟揚文藝畫廊也同步展出「百虎鬧新春」民俗工藝剪紙展，歡迎家長帶著孩子來啟揚感受中國傳統文化氛圍，從小培養學習中文及中國文化的興趣。

此次活動免費，但需出示疫苗卡並在網路上提前報名登記，活動時間為12日下午2時，地點為法拉盛41大道133-29號一樓啟揚活動中心，報名網站為https://glownyc.networkforgood.com/events/。

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