我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

紐約中華公所 派紅包給14家老人中心

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所派新春紅包，給14家老人中心與機構。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所派新春紅包，給14家老人中心與機構。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所日前派紅包給紐約14家老人中心與機構；雖然新冠疫情讓老人中心活動停擺，但派餐仍持續進行，對於在新春期間收到紅包，中心代表均表示非常開心、備感重視。

中華公所遵循「敬老尊賢」的美德，有新春派紅包給老人中心的傳統，已經施行十多年，主席于金山表示，每間老人中心可獲得200元的紅包，代表著中華公所的心意，也希望老人中心可利用紅包為長者加點菜，過個快樂春節。

于金山表示，今年共給14家老人中心與機構派紅包，未來也不排除繼續擴大規模，造福更多年長者族群。

福壽老人中心主任鄭石表示，疫情再加上仇恨亞裔犯罪，讓年長者不敢出門，家人又無法團聚，讓年長者感到被孤立，在疫情間也造成許多問題；他說，該中心除了有活動、派餐，還提供心理健康諮詢、社工等服務，關心年長者的心理需求。

對於中華公所派新春紅包，他則說無論紅包金額多少，都代表著中華公所關心社區、關心老人福利的心，「這200元對我們是很大的鼓勵。」

此次獲得新春紅包的機構，包括華策會人瑞中心、康樂老人中心、聯合(紐約華埠)老人中心、耆英會(麥迪臣社區中心)、松柏之家社區服務中心、救世軍社區服務中心、福壽老人中心、台灣會館老人中心、布碌崙(布魯克林)華人協會老人中心、勿街老人中心、華埠老人中心、布碌崙華人聯合會、孔子大廈聯誼會和紐約探訪護士華埠退休居民社區服務，以及萬有老人中心等。

老人中心 華埠 疫情

上一則

華康會2月15日慶元宵 邀長者比賽搓湯圓

下一則

穿漢服、猜燈謎…啟揚活動中心12日元宵燈會

延伸閱讀

明起至月底 紐約再推打疫苗獎勵百元

明起至月底 紐約再推打疫苗獎勵百元

世界日報紐約社社長交接 張宗智接社長

世界日報紐約社社長交接 張宗智接社長
李靚蕾控被王力宏「凍結帳戶」：遲遲不支付子女撫養費

李靚蕾控被王力宏「凍結帳戶」：遲遲不支付子女撫養費
李靚蕾透過律師發聲明 槓王力宏：請法院酌定親權行使

李靚蕾透過律師發聲明 槓王力宏：請法院酌定親權行使
求安全 紐約華埠商家仍要求顧客戴口罩

求安全 紐約華埠商家仍要求顧客戴口罩

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一