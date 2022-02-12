紐約中華公所 派紅包給14家老人中心

中華公所派新春紅包，給14家老人中心與機構。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所日前派紅包給紐約14家老人中心 與機構；雖然新冠疫情 讓老人中心活動停擺，但派餐仍持續進行，對於在新春期間收到紅包，中心代表均表示非常開心、備感重視。

中華公所遵循「敬老尊賢」的美德，有新春派紅包給老人中心的傳統，已經施行十多年，主席于金山表示，每間老人中心可獲得200元的紅包，代表著中華公所的心意，也希望老人中心可利用紅包為長者加點菜，過個快樂春節。

于金山表示，今年共給14家老人中心與機構派紅包，未來也不排除繼續擴大規模，造福更多年長者族群。

福壽老人中心主任鄭石表示，疫情再加上仇恨亞裔犯罪，讓年長者不敢出門，家人又無法團聚，讓年長者感到被孤立，在疫情間也造成許多問題；他說，該中心除了有活動、派餐，還提供心理健康諮詢、社工等服務，關心年長者的心理需求。

對於中華公所派新春紅包，他則說無論紅包金額多少，都代表著中華公所關心社區、關心老人福利的心，「這200元對我們是很大的鼓勵。」

此次獲得新春紅包的機構，包括華策會人瑞中心、康樂老人中心、聯合(紐約華埠 )老人中心、耆英會(麥迪臣社區中心)、松柏之家社區服務中心、救世軍社區服務中心、福壽老人中心、台灣會館老人中心、布碌崙(布魯克林)華人協會老人中心、勿街老人中心、華埠老人中心、布碌崙華人聯合會、孔子大廈聯誼會和紐約探訪護士華埠退休居民社區服務，以及萬有老人中心等。