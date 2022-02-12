我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

華康會2月15日慶元宵 邀長者比賽搓湯圓

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人健康協會將攜手州眾議員寇頓，舉行「第六屆元宵樂融融」慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人健康協會將攜手州眾議員寇頓，舉行「第六屆元宵樂融融」慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會攜手州眾議員寇頓(William Colton)舉行的「第六屆元宵樂融融」慶祝活動，15日(周二)將於班森賀會所舉行，帶來已成為每年必備的節目如歌舞表演、幸運抽獎、搓湯圓遊戲，多個市府機構也到場向民眾提供免費諮詢。

華康會會長陳麗娜表示，華人對中華傳統佳節相當重視，元宵節作為農曆新春的最後一天，在這天吃湯圓象徵著「團團圓圓」，於是繼續推行搓湯圓比賽；該比賽過去也受到長者的青睞，參賽者在限定時間內盡力搓出最多、最圓滑的湯圓，贏取好禮，之後也將成果帶回家。

她說，不少長者在疫情期間壓抑太久，兒女應趁此機會帶他們多出門，感受社區的過節氣氛，「熱熱鬧鬧到最後一天。」

除比賽之外，當天還有喜悅之家老人活動中心長者自編的精采文藝、歌唱表演，許多長者近來在中心內不斷練習，非常期待；該活動獲得帝國藍十字藍盾健保公司、CenterLight健康系統等機構的支持，當天將贈送價值不菲的電池燈籠給幸運民眾，寓意給他們的生命帶來光明。

向來支持華社活動的寇頓則表示，華康會一直以來宣傳及弘揚中華文化，令在海外的華裔長者有很好的娛樂體驗，作為民代會持續提供支持；他也說象徵著勇猛的虎年給人新的展望，新冠疫情已經令人們的生活面臨各種挑戰，大家都希望能像隻老虎一樣，戰鬥到疫情消散的那一刻。

「元宵樂融融」定於15日(周二)上午10時30分至下午1時，在班森賀會所舉行，地址是布碌崙86街2336號，更多詳情可撥電至(718)373-2562洽詢。

疫情 布碌崙 華人

上一則

迎佳節 美國福建公所2月15日送800份湯圓

下一則

紐約中華公所 派紅包給14家老人中心

延伸閱讀

華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福

華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福
羊頭灣華婦收天價電費帳單 電力公司承認失誤

羊頭灣華婦收天價電費帳單 電力公司承認失誤

沒見車道站了人 司機布碌崙倒車撞傷5歲男童

沒見車道站了人 司機布碌崙倒車撞傷5歲男童
「多數持槍犯未被關」 布碌崙檢察官籲修改保釋法

「多數持槍犯未被關」 布碌崙檢察官籲修改保釋法
日本大創百貨DAISO進駐布碌崙2/25、2/26兩日舉辦盛大開幕活動

日本大創百貨DAISO進駐布碌崙2/25、2/26兩日舉辦盛大開幕活動

熱門新聞

紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

2022-02-11 10:05
鄧絲特日前前往移動檢測點篩檢病毒時，提供了自己的醫保與個人信息，但始終未收到她的檢測結果。(取自CBS視頻截圖)

注意新型騙局 紐約華女免費測新冠 個資恐被盜

2022-02-04 14:56

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一