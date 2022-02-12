華康會2月15日慶元宵 邀長者比賽搓湯圓

布碌崙華人健康協會將攜手州眾議員寇頓，舉行「第六屆元宵樂融融」慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

由布碌崙 (布魯克林)華人 健康協會攜手州眾議員寇頓(William Colton)舉行的「第六屆元宵樂融融」慶祝活動，15日(周二)將於班森賀會所舉行，帶來已成為每年必備的節目如歌舞表演、幸運抽獎、搓湯圓遊戲，多個市府機構也到場向民眾提供免費諮詢。

華康會會長陳麗娜表示，華人對中華傳統佳節相當重視，元宵節作為農曆新春的最後一天，在這天吃湯圓象徵著「團團圓圓」，於是繼續推行搓湯圓比賽；該比賽過去也受到長者的青睞，參賽者在限定時間內盡力搓出最多、最圓滑的湯圓，贏取好禮，之後也將成果帶回家。

她說，不少長者在疫情 期間壓抑太久，兒女應趁此機會帶他們多出門，感受社區的過節氣氛，「熱熱鬧鬧到最後一天。」

除比賽之外，當天還有喜悅之家老人活動中心長者自編的精采文藝、歌唱表演，許多長者近來在中心內不斷練習，非常期待；該活動獲得帝國藍十字藍盾健保公司、CenterLight健康系統等機構的支持，當天將贈送價值不菲的電池燈籠給幸運民眾，寓意給他們的生命帶來光明。

向來支持華社活動的寇頓則表示，華康會一直以來宣傳及弘揚中華文化，令在海外的華裔長者有很好的娛樂體驗，作為民代會持續提供支持；他也說象徵著勇猛的虎年給人新的展望，新冠疫情已經令人們的生活面臨各種挑戰，大家都希望能像隻老虎一樣，戰鬥到疫情消散的那一刻。

「元宵樂融融」定於15日(周二)上午10時30分至下午1時，在班森賀會所舉行，地址是布碌崙86街2336號，更多詳情可撥電至(718)373-2562洽詢。