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華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合協會11日於班森賀會所舉行新年慶祝活動。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙華人聯合協會11日於班森賀會所舉行新年慶祝活動。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合協會11日於班森賀會所舉行新年慶祝活動，來自政治、警界的多名嘉賓出席，為華裔長者獻上新春祝福；華聯會負責人黃涵華藉機感謝多名當地民選官員的傾力支持，通過捐款為新舊會所進行裝潢，更好服務社區。

迎接虎年，華聯會邀請數十名長者和嘉賓在會所共襄盛舉，除抽獎禮物、歌唱表演外，華聯會本身訓練的醒獅團在每次重要活動中都會帶來醒獅表演，弘揚中華文化；當天州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)、62分局局長陳韜均親自到場，向民眾拜年。

黃涵華在慶典上特意感謝白彼得、寇頓的支持，他們的捐款分別針對班森賀、及近來在羊頭灣新增的中心進行整修，打造一個舒適的環境來服務大眾；華人在佳節有送紅包的習慣，白彼得也因此帶來一張象徵好運的支票，祝福華聯會做得愈來愈好。

陳韜也用廣東話祝福在座長者「福虎迎春、虎虎生威」，希望大家在象徵著「智慧、勇氣」的虎年裡可以走出一切困難，迎來安全且健康的日子；華聯會也回應道，將會持續支持紐約市警，呼籲居民要密切和警方合作，共同維護社區的治安。

華人 支票 布碌崙

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