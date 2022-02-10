五分局警民會 上月犯罪率漲58.3%

于金山(後排中)卸任前最後一次主持五分局警民會議。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局9日於紐約中華公所舉行月度警民會議，這是主席于金山卸任前最後一次主持會議，局長張保羅(Paul Zangrilli)感謝于金山在疫情 期間與警局通力合作，今後會和新任主席曾偉康一起繼續服務社區。

根據市警數據，全市1月犯罪率上漲明顯，五分局犯罪率也隨之上漲了58.3%；在過去28天中，除搶劫案件有所下降外，其餘犯罪種類均有上升。

增加最明顯的為入室盜竊(Burglary)，全月共發生15起，比去年同期的四起上升了275%；張保羅表示，這些案件多發生在Nolita以及蘇荷/諾荷(SoHo/NoHo)區域，還有羅斯福公園以東的格蘭街(Grand St.)和布隆街(Broome St.)，提醒華裔商住戶留意檢查門窗。

重攻擊案(Felony Assault)全月發生13起，比去年同期的七起上升了85.7%；但張保羅表示，攻擊案件一般發生中央街的拘留所 、遊民收容所或羅斯福公園附近，並無街頭無故攻擊。

重竊案(Grand Larceny)全月共發生42起，比去年同期的29起上升了44.8%；五分局提醒民眾，新春慶祝活動還在繼續，而隨著天氣逐漸轉暖，街上人流增加，盜竊錢包和隨身財物者增多，外出時需格外謹慎。

張保羅還表示，電話詐騙案又捲土重來，民眾不要輕信電話信息甚至與騙徒交易，任何以禮品卡形式出現的交易也多為騙局。

于金山感謝五分局維護華埠治安；新任主席曾偉康將於3月1日上任後主持會議，他表示，作為五分局輔警團的老成員，會加強警民聯繫。