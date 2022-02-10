我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

五分局警民會 上月犯罪率漲58.3%

記者張晨／紐約報導
于金山(後排中)卸任前最後一次主持五分局警民會議。(記者張晨/攝影)
于金山(後排中)卸任前最後一次主持五分局警民會議。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠轄區市警五分局9日於紐約中華公所舉行月度警民會議，這是主席于金山卸任前最後一次主持會議，局長張保羅(Paul Zangrilli)感謝于金山在疫情期間與警局通力合作，今後會和新任主席曾偉康一起繼續服務社區。

根據市警數據，全市1月犯罪率上漲明顯，五分局犯罪率也隨之上漲了58.3%；在過去28天中，除搶劫案件有所下降外，其餘犯罪種類均有上升。

增加最明顯的為入室盜竊(Burglary)，全月共發生15起，比去年同期的四起上升了275%；張保羅表示，這些案件多發生在Nolita以及蘇荷/諾荷(SoHo/NoHo)區域，還有羅斯福公園以東的格蘭街(Grand St.)和布隆街(Broome St.)，提醒華裔商住戶留意檢查門窗。

重攻擊案(Felony Assault)全月發生13起，比去年同期的七起上升了85.7%；但張保羅表示，攻擊案件一般發生中央街的拘留所、遊民收容所或羅斯福公園附近，並無街頭無故攻擊。

重竊案(Grand Larceny)全月共發生42起，比去年同期的29起上升了44.8%；五分局提醒民眾，新春慶祝活動還在繼續，而隨著天氣逐漸轉暖，街上人流增加，盜竊錢包和隨身財物者增多，外出時需格外謹慎。

張保羅還表示，電話詐騙案又捲土重來，民眾不要輕信電話信息甚至與騙徒交易，任何以禮品卡形式出現的交易也多為騙局。

于金山感謝五分局維護華埠治安；新任主席曾偉康將於3月1日上任後主持會議，他表示，作為五分局輔警團的老成員，會加強警民聯繫。

華埠 疫情 拘留所

上一則

七分局：下東城搶劫增300%

下一則

109分局：法拉盛竊案大增

延伸閱讀

華埠春節人潮回流 掃疫情陰霾

華埠春節人潮回流 掃疫情陰霾
圖輯／人潮回來了 紐約新春炮竹節 她穿旗袍真吸睛

圖輯／人潮回來了 紐約新春炮竹節 她穿旗袍真吸睛

紐約華埠初一遊客回流 封街舞獅放彩花 一掃疫情陰霾

紐約華埠初一遊客回流 封街舞獅放彩花 一掃疫情陰霾

秀蘭鄧波兒

秀蘭鄧波兒
我喜歡的公園

我喜歡的公園

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
饒舌歌手TDott Woo在布碌崙自家門口遭槍殺，得年22歲。圖／摘自推特

22歲歌手剛簽唱片約 數小時後布魯克林家門口遭槍殺

2022-02-03 07:06

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢