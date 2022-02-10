七分局：下東城搶劫增300%

巴西亞為民眾解讀七分局月犯罪數據。(視頻會議截圖)

曼哈頓 下東城市警七分局9日舉行月度警民會議，過去28天轄區犯罪率增長了55%，其中搶劫、重竊案(Grand Larceny)以及入室盜竊(Burglary)增長明顯；除此之外，交通安全及違規停車執法也為分局執法重點；局長巴西 亞(Luis Barcia)表示，將全力確保證夜生活秩序和轄區商住戶安全。

市警數據顯示，七分局搶劫案從去年同期的一起，上漲到了今年的四起，同比上升300%；巴西亞指出，四起中已逮捕兩起，其中三起為熟人作案，一起還未鎖定嫌犯。

重竊案則從去年的23起增加到了今年的49起，同比上升113%，但49宗案件只有五起破獲，巴西亞說，因為探員要花費大量的時間走訪、回顧案發地錄像；且轄區酒吧、小餐吧林立，夜生活豐富的下東城是最集中的案發地。

入室盜竊案相比去年同期的八起，今年共發生了13起，其中七宗位商業建築、三宗位住宅、兩起位施工工地，一宗為運貨車。巴西亞表示，13起中只有五起逮捕，同重竊案一樣，警員鎖定嫌犯的前期工作量較大；但對於上述案件而言，許多嫌犯都是轄區的「老熟人」，深知被捕後很快就會被釋放。

七分局近期有14名新警員加入，著重分配在交通執法。