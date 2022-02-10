我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

七分局：下東城搶劫增300%

記者張晨／紐約報導
巴西亞為民眾解讀七分局月犯罪數據。(視頻會議截圖)
巴西亞為民眾解讀七分局月犯罪數據。(視頻會議截圖)

曼哈頓下東城市警七分局9日舉行月度警民會議，過去28天轄區犯罪率增長了55%，其中搶劫、重竊案(Grand Larceny)以及入室盜竊(Burglary)增長明顯；除此之外，交通安全及違規停車執法也為分局執法重點；局長巴西亞(Luis Barcia)表示，將全力確保證夜生活秩序和轄區商住戶安全。

市警數據顯示，七分局搶劫案從去年同期的一起，上漲到了今年的四起，同比上升300%；巴西亞指出，四起中已逮捕兩起，其中三起為熟人作案，一起還未鎖定嫌犯。

重竊案則從去年的23起增加到了今年的49起，同比上升113%，但49宗案件只有五起破獲，巴西亞說，因為探員要花費大量的時間走訪、回顧案發地錄像；且轄區酒吧、小餐吧林立，夜生活豐富的下東城是最集中的案發地。

入室盜竊案相比去年同期的八起，今年共發生了13起，其中七宗位商業建築、三宗位住宅、兩起位施工工地，一宗為運貨車。巴西亞表示，13起中只有五起逮捕，同重竊案一樣，警員鎖定嫌犯的前期工作量較大；但對於上述案件而言，許多嫌犯都是轄區的「老熟人」，深知被捕後很快就會被釋放。

七分局近期有14名新警員加入，著重分配在交通執法。

巴西 曼哈頓

上一則

紐約市公校申請人數下降 特許學校入學率上升

下一則

五分局警民會 上月犯罪率漲58.3%

延伸閱讀

布魯克林兩盜賊入室搶劫兩名錶 價值30萬美元

布魯克林兩盜賊入室搶劫兩名錶 價值30萬美元
巴西發現Omicron次變異株BA.2 傳染力更強掀關注

巴西發現Omicron次變異株BA.2 傳染力更強掀關注
巴西夏季極端氣候奪命 80人死於暴雨、熱浪

巴西夏季極端氣候奪命 80人死於暴雨、熱浪
巴西升息 貨幣強勢

巴西升息 貨幣強勢
南洛杉磯大麻零售店凌晨遭入室盜竊

南洛杉磯大麻零售店凌晨遭入室盜竊

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
饒舌歌手TDott Woo在布碌崙自家門口遭槍殺，得年22歲。圖／摘自推特

22歲歌手剛簽唱片約 數小時後布魯克林家門口遭槍殺

2022-02-03 07:06

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢