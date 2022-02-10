鼓勵亞裔維權 黃敏儀與189初中生座談

十名來自189初中的七年級學生，9日拜訪市議員黃敏儀辦公室。(記者牟蘭／攝影)

十名來自皇后區公立189初中的七年級學生，9日拜訪市議員黃敏儀辦公室，帶來全班59名學生的信函，希望為他們的研究項目爭取經費；對此黃敏儀表示，她將閱讀每一名學生的來信，評估後決定是否撥款，她鼓勵亞裔 後代在公校 課程等議題中勇敢發聲，爭取自身的權益。

189初中的老師巴特樂(Nicole Butler)表示，她的班級有59名學生著手收集健康數據的研究項目，希望通過當日拜訪，向黃敏儀申請經費，為班內的每名學生購買手表，記錄他們的睡眠質量；她說，此次拜訪黃敏儀辦公室，也讓學生了解民選官員的工作日常，鼓勵他們日後從事公職。

拜訪黃敏儀的七年級華裔學生陳Jaidy表示，她介紹了此次研究的方向，也通過此次拜訪，鼓勵她日後參政、議政，勇敢發聲，維護自身的權益。

黃敏儀表示，他曾在189初中就讀，求學期間，曾向時任的國會眾議員致信，表達自己的觀點，「我還記得我收到了他的回信」；她表示，多年後，首次收到學弟妹的來信，感到高興，並表示自己會仔細閱讀每一名學生的信函，並回信，鼓勵他們從小敢於發聲，打破亞裔不善言談的刻板印象。

對於紐約市的公校何時加入亞裔歷史文化課程，黃敏儀說，新澤西州 日前通過高中生的遊說，已成功在公校的教材中加入亞裔文化，她鼓勵紐約的學生也勇敢向政府陳情，早日在課程上看到相關安排，「我今年也會走訪市議會第20選區的所有學校，爭取促成這項提案」。