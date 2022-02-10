不滿解雇未接種疫苗員工 20多個公職人員工會狀告市府

包括市警、消防局和教師等多個工會狀告市府，表示市府對公務員不接種疫苗就被解雇的做法已經侵權。(路透)

紐約州將從10日解除對室內公共場所和私營企業的口罩令，不過紐約市 針對公務員的強制接種政策則仍在執行，數千名在11日前未接種疫苗 的公職人員將面臨解雇；近日有20多個相關工會，以市府侵權為由，提出告訴。

日前市長亞當斯(Eric Adams)表示，將會堅持前市長的疫苗強制政策，也就是在11日前，未接種疫苗的公務員將可能面臨解雇。

根據法庭文件，包括警察、消防員和教師等超過20多個工會共同提告市府；紐約市教師聯合工會(UFT)、市消防員工會(UFA)、紐約市警察工會(PBA)等表示，根據市府的強制疫苗令，公務員將在11日失去可申請疫苗豁免的正當權利，此做法已經侵權。

訴狀中表示，強制疫苗令中並未提到未接種疫苗的公務員應被解雇，同時市府的遠端工作以及每周病毒檢測等仍還在繼續進行；訴狀表示，該命令已經讓上千名公務員好幾個月無法上班且領不到薪水，如今再裔情持續期間還會面臨解雇、失去醫療保險。

根據訴狀，目前約有4000名公務員將於11日被解雇，其中有些人由於疾病正在接受治療，屆時將面臨「可怕」的情形。

教師聯合工會則說，目前市教育局 已經向700名教師發出通知，這些教師正在休無薪假，沒有接種疫苗，也沒有遣散費、延長休假等權益；雖然市教育局根據市府命令，將於11日之後解雇這些教師，但教師聯合工會認為，未經過正當程序，市府無權解雇。

代表律師蔻可(Dina Kolker)表示，公務員面臨的問題與疫苗政策無關，事實上如果市府可以藉由剝奪公務員的權利，並解雇不履行者，「那麼市府將來面對其他問題，也可以循這樣的途徑。」

目前市府司法部門並未針對該起訴訟回應；去年9月多個工會也曾對市府提出訴訟，認為疫苗令違憲，但卻遭到法官駁回。