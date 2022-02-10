興建豪華公寓導致汙染 下東城廉租房居民抗議

下東城廉租房居民代表抗議示威，要求市府監控建商施工造成的有毒污染物。（記者張心／攝影）

曼哈頓 下東城廉租房居民代表9日舉行示威，要求市府在Lands End II住宅樓附近興建豪華公寓時，加大安全和防範保護，避免施工過程中的有毒汙染物造成環境汙染，對廉租房居民的身心健康帶來不利影響。

第26選區州參議員民主黨卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)及Lands End II居民協會代表，一同參與了示威，直指市府在施工過程中存在差別待遇，沒有給予廉租房低收入 群體平等的保護。

馬泰質疑說，「旁邊同樣在興建豪華公寓的南街海港街區(South Street Seaport)就為居民設立了施工保護，他們專門聘請了監督員監控建商的開發過程，能夠透明及時地使社區居民了解技術進度，同時確保高標準的安全評估，為什麼廉租房居民就不能有同樣待遇？ 」

卡范納(Brian Kavanagh)表示，市府和建商應該給予低收入社區和南街海港街區居民相同的保護，目前即將在Lands End II住宅樓旁邊停車場施工的地段，下面的土壤中已發現大量的石油痕跡，這個曾經的加油站殘留著有毒金屬，如果施工過程中不加以監督和管控，則會造成環境汙染，「開發商應該自覺申請志願清理計畫(Voluntary Cleanup Program)，市環境修復辦公室(Office of Environmental Remediation)也必須全程監督。 」

數十位社區居民代表齊聲喊話新市長亞當斯 ，因為廉租房中居住著大量的非洲裔、西語裔低收入群體，他們表示曾在亞當斯競選過程中不遺餘力的拉票和支持，「他在競選期間曾來到這裡了解這個項目，承諾一定會實現我們的訴求，不應該現在當選了就把我們忘了，亞當斯政府應該讓我們看到他的實際行動。 」

已經在此地居住了40年的非裔女性Shirley表示，乾淨的空氣和水資源是人權，不應該因為經濟建設就損害居民利益。

馬泰表示，示威活動後，會把居民的訴求交給開發商和市府，要求他們必須做出改變。