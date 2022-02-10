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亞當斯促州議會收緊保釋條例 修改刑事責任年齡線

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯敦促州議會收緊保釋規定，不要將危險分子放歸社會。（市長辦公室提供）
市長亞當斯敦促州議會收緊保釋規定，不要將危險分子放歸社會。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)上任以來將打擊犯罪作為頭等任務，他9日在對州府新財年預算公聽會作證時敦促州議會收緊保釋規定，不要將危險分子放歸社會，並呼籲修改將刑事責任年齡線從16歲升至18歲的「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)。

州議會2019年通過保釋金改革法案，規定絕大多數非暴力犯罪嫌疑人在被判罪之前不應被監禁，大部分輕罪嫌疑人和少量重罪嫌疑人不用交保可被直接釋放，2020年的改革又允許更多嚴重犯罪嫌疑人得以交保獲釋，包括過失殺人罪嫌犯。

亞當斯上任後力圖改善治安，他呼籲州議會應該推出法案，廢除部分保釋金改革的內容，讓槍枝犯罪嫌疑人更容易被起訴，並給法官更多的自由裁量權來設定保釋金；他9日重申收緊保釋規定的呼籲，表示改革保釋規定應該針對那些「槍枝暴力犯罪嫌疑人」。

亞當斯還呼籲州府修改2019年通過的「提高刑事責任年齡法」，該法將刑事責任年齡線從16歲提升至18歲，但亞當斯表示，這項規定正在被濫用，傷害更多年輕人，「太多20歲左右的年輕人已經濫用了這項規定，也讓許多18歲以下的青少年使用著不屬於他們的槍。」

不過，亞當斯的提議遭到一些州議員反對，布碌崙(布魯克林)州眾議員沃克(Latrice Walker)表示，亞當斯的保釋金改革的提議是要將這一議題政治化；但也有議員歡迎亞當斯的提議，州參議員沙維娜(Diane Savino)告訴亞當斯，她已經推出提案，要求對槍枝相關案件被起訴的青少年在刑事法庭審判，而非家事法庭。

但州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)在公聽會前表示，反對亞當斯的的提議，儘管她承認紐約市目前犯罪上升，但表她並未看到一個有說服力的原因足以改變保釋規定，「我們不希望把貧窮罪化，保濕制度改革和犯罪率上升也沒有關聯。」

亞當斯 暴力犯罪 布碌崙

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