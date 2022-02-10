幫助低收入家庭 亞當斯呼籲州府加大稅收抵扣

亞當斯對州府新財年預算作證，表示州府應加大工作所得抵稅項目、兒童照護、心理健康方面的投資。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)9日在州參議會財政委員會及州眾議會籌款委員會對州府新財年預算作證；亞當斯表示，州府應加大工作所得抵稅項目、兒童照護、心理健康方面的投資，幫助因為疫情而財務受損的民眾。

心理健康方面，亞當斯在證詞中說，「時間緊迫，我們要求州府立即立即提供援助，為那些亟需心理健康治療的人提供床位，為醫療機構提供所需資金；太多有心理疾病的紐約市 民只享受臨時照護，沒治好就被放出來，主要因為長期照護服務和床位有限。」

亞當斯呼籲州府擴大「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit)項目，增加2億5000萬元投入，認為這將進一步幫助受到疫情影響的低收入 家庭；他說，該項目已經成立近20年，幫助了許多中低收入家庭，「這就是為什麼我請求州府州府授權市府擴大該項目、增加抵稅額度，多達30%的聯邦福利取決於收入。」

他還表示，紐約市的兒童照護服務繼續改善，稱投資安全而公平的兒童照護服務，不僅對兒童產生積極影響，而且有助於他們的家長回歸工作崗位或校園，而且還能刺激紐約州和紐約市的經濟成長；亞當斯提出補貼兒童照護服務，對房東提供稅收激勵，改進兒童照護機構設施。

亞當斯說，根據州府計畫，兒童照護的補貼資格到2024年將從州收入標準的200%升至300%，「這將讓更多需要幫助的家庭更容易拿到補貼，我們支持這一計畫；州府預算還將包括7500萬元的聯邦撥款，為兒童照護行業員工漲薪，我們也很歡迎；我們期待和州長、州議會合作，為更多家庭提供可負擔的兒童照護服務。」